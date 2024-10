20. Ende 2. Viertel

20. 46:44 Mit einem Korbleger von Yanni Wetzell, der zum 44:46 trifft, geht es in die Halbzeitpause, weil Sam Griesel einen Dreipunktewurf nicht erfolgreich abschließen kann.

20. 46:42 Die Fouls häufen sich und dieses Mal hat Sam Griesel die Chance, einfache Punkte zu machen. Dies schafft er auch und vergrößert den Vorsprung wieder. Auf der Gegenseite lassen die Albatrosse die Kugel sehr gut laufen, sodass Hermannsson aus der Halbdistanz mit einem Floater erfolgreich sein kann.

19. 44:40 Thomas Kennedy foult Yanni Wetzell, der wieder an die Linie darf. Sein erster Wurf geht daneben. Seinen zweiten Versuch kann er jedoch treffen und verkürzt auf vier Zähler.

19. 44:39 Mit Wetzell, der zwei Freiwürfe hat, geht es weiter. Der Berliner trifft beide Versuche. Auf der Gegenseite ist Fleming mit einem Fade-Away über seinen Gegenspieler erfolgreich.

18. 42:37 Ein Fehlpass von Darius McGhee sorgt für Gefahr unter dem Korb der Bonner, sodass er selbst die Situation bereinigen möchte und das Foul an Yanni Wetzell zieht. Daraufhin nimmt Roel Moors eine Auszeit.

18. 42:37 Nach einem Floater von Griesel darf Olinde nach einem Foul an ihn gleich doppelt an die Linie. Er findet mit beiden Würfen das Ziel und verkürzt auf fünf Zähler.

17. 40:35 Till Pape trifft zwei Freiwürfe und auf der anderen Seite des Parketts trifft Louis Olinde einen Korbleger.

16. 36:31 Angelo Allegri begeht ein unsportliches Foul, da er keine Chance auf den Ball hat, und somit geht es mit zwei Freiwürfen für die Berliner weiter. Hermannsson trifft beide Versuche und die Gäste bleiben am Leder. Allerdings trifft Yanni Wetzell den Korbleger nicht und auf der Gegenseite ist es Thomas Kennedy, der ein Pick and Roll mit einem Dunk vollendet.

15. 34:29 Nach einem Offensivfoul von Thiemann an Jonas Mattisseck kann Martin Hermannsson einen Wurf aus der Halbdistanz verwandeln.

15. 34:27 Olinde aus der Bewegung heraus einen Floater treffen. Das waren die ersten Punkte für die Albatrosse in den letzten 3:30 Minuten.

14. 34:25 Oline vergibt seinerseits einen Dreier, sodass Bonn wieder in Ballbesitz kommt. Über links zieht McGhee in Richtung Zentrum und spielt dann zurück auf Angelo Allegri, der aus der linken Ecke ohne Gegenspieler den Korb anvisieren kann. Nach dem Dreier nimmt Israel González eine Auszeit und versucht das Momentum der Hausherren zu unterbinden.

14. 31:25 Die Bonner spielen die Shot-Clock herunter und Fleming wird nur halbherzig angegangen. Der Amerikaner macht einen kleinen Stepback und holt sich genügend Platz, um für drei Punkte abzuschließen. Sein Versuch ist tadellos und er vergrößert die Führung auf sechs Zähler.

13. 28:25 Sam Griesel ist on fire und spielt ein einfaches Pick and Roll und legt auf Lars Thiemann ab. Der steht in der Zone völlig allein und trifft ohne Probleme aus der Nahdistanz.

12. 26:25 Sam Griesel wird beim Wurf aus der Zone regelwidrig gestört, sodass er zwei Würfe von der Linie bekommt. Nachdem er beide verwandelt, sorgt Matteo Spagnolo für einen Ballverlust. Griesel versucht sich am Dreier, jedoch scheitert er vorerst. Danach bekommt er nochmal die Kugel und zieht in die Mitte und kann per Floater treffen.

11. 22:25 Trevion Williams ist richtig stark in der Partie und legt auch die ersten Zähler im zweiten Viertel auf. Mit einem Korbleger kommt der US-Amerikaner zum Abschluss, der erst auf dem Ring herumtanzt, ehe das Leder doch durch das Netz fällt.

10. 22:23 Viertelfazit:

Die Telekom Baskets Bonn kamen deutlich besser in die Partie und führten zwischenzeitlich mit bis zu sieben Punkten. Nach rund fünf Minuten sind die Albatrosse ausgewacht und haben das Zepter leicht übernommen. Die Hausherren müssen aufpassen, dass die leichten Ballverluste minimiert werden, ansonsten könnte es sehr schwierig gegen den amtierenden Vizemeister werden.

10. 22:23 Erst geben die Bonner den Ball in der Vorwärtsbewegung her, sodass Justin Bean das Breakaway locker verwandelt, ehe ein katastrophaler Wurfversuch geblockt wird und Trevion Williams per Korbleger das Viertel beendet.

10. 22:19 Nach einem Foul beim Korbleger geht Jonathan Bähre doppelt an die Freiwurflinie. Er kann beide Strafwürfe verwandeln und baut die Führung aus.

9. 20:19 Angelo Allegri treibt die Kugel nach vorne und legt links auf Till Pape raus. Der fasst sich ein Herz und nimmt den Dreier, den er auch verwandelt. Auf der Gegenseite verkürzt Matteo Spagnolo per Korbleger.

8. 17:17 McGhee verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung und McDowell-White lässt sich nicht bitten und verwandelt einen Korbleger. Daraufhin nimmt Roel Moors eine Auszeit.

8. 17:15 Matteo Spagnolo geht ebenfalls an die Freiwurflinie, trifft jedoch keine seiner beiden Möglichkeiten. Am Ende kommt er selbst in Zeitdruck, da die Shot Clock abläuft. In letzter Sekunde nimmt er den Wurf von halbrechts und trifft.

8. 17:11 Nach einem Einwurf unter dem Korb kommt Hume in der linken Ecke frei zum Wurf. Sein Versuch guckt schon rein, allerdings springt das Leder doch noch raus. Den Rebound sichert jedoch Till Pape, der beim Floater noch gefoult wird. Die fälligen Freiwürfe verwandelt er sicher.

7. 15:11 Trevion Williams reagiert und reißt die Partie vorerst an sich. Erst ist er per Korbleger erfolgreich, ehe er ein Breakaway mit einem Dunk vollendet.

6. 15:7 Nun kommen die Gäste über Trevion Williams zu einfachen Punkten, da er einen Korbleger sicher reinlegt. Auf der gegenüberliegenden Seite ist es wieder Hume, der dieses Mal aus der Bewegung heraus einen tiefen Deier nimmt. Sein Wurf fällt ohne Berührung des Rings rein und die Bonner gehen mit acht Zählern in Führung.

5. 12:5 Nach einem einfachen Ballverlust von Wetzell treibt Fleming das Leder nach vorne. Er täuscht einen Zug zum Korb an und legt auf Bodie Hume ab. Der steht völlig allein halbrechts an der Linie und trifft für drei Zähler.

5. 9:5 Fleming nimmt hingegen den sicheren Wurf aus der Halbdistanz und erhöht auf 9:5.

4. 7:5 Das Tempo in der Partie ist hoch, allerdings fehlt noch die letzte Konsequenz im Abschluss. Louis Olinde nimmt einen sehr weiten Wurf hinter der Dreierlinie und sein Versuch prallt vom Ring nach vorne ab.

3. 7:5 Erst wird Martin Hermannsson stark an der Dreierlinie freigespielt, der den Wurf dann auch nimmt und trifft. Auf der anderen Seite ist es Darius McGhee der ebenfalls den Dreier verwandelt.

3. 4:2 Ein Floater von Yanni Wetzell geht nicht rein und auf der Gegenseite macht es Darius McGhee aus der Nahdistanz deutlich besser.

2. 2:2 Khalifa Koumadje wird beim Versuch eines Korblegers gefoult und geht für zwei Würfe an die Linie. Sowohl der erste als auch der zweite Wurf will einfach nicht fallen, sodass es beim 2:2 bleibt.

1. 2:2 Die Telekom Baskets Bonn gewinnen den Tip-off und Phlandrous Fleming treibt das Leder nach vorne. Aus der Mitteldistanz holt er sich die ersten Punkte. Auf der Gegenseite ist Yanni Wetzell kompromisslos und gleicht mit einem Dunk aus.

1. Spielbeginn

Starting Five Bei den Gastgebern schickt Roel Moors zuerst Thomas Kennedy, Till Pape, Bodie Hume, Phlandrous Fleming und Darius McGhee aufs Parkett. Bei den Gästen starten Khalifa Koumadje, Louis Olinde, Martin Hermannsson, Jonas Mattisseck und Yanni Wetzell.

Es kann losgehen Die Spieler holen sich nochmal letzte Instruktionen ihrer jeweiligen Trainer ab, sodass es in wenigen Momenten losgehen kann.

Neue Truppe für Bonn In der Sommerpause hat sich bei den Bonnern einiges bewegt. Lediglich vier Spieler sind noch aus der Vorsaison mit dabei. Bei den Gästen sind es immerhin 13 Akteure, die in der vorangeganden Spielzeit bereits bei den Berlinern unter Vertrag standen. Demzufolge dürften die Albatrosse eingespielter sein. Allerdings spricht für die Gastgeber, dass man ihre Spielweise noch nicht genau kennt, sodass ein Überraschungseffekt ihnen zum Erfolg verhelfen könnte. In wenigen Minuten geht es im Telekom Dome los.

Gastgeber wollen Revanche Zuletzt gab es die Begegnung der beiden Mannschaften im Viertelfinale der Playoffs in der vergangenen Saison. Mitte Mai konnte der Vizemeister die Saison der Gastgeber nach drei Spielen beenden und zog ins Halbfinale ein. Einzig die dritte und letzte Partie der Serie war überhaupt knapp, ansonsten dominierten die Albatrosse. Diese Niederlagen werden natürlich noch immer in den Köpfen der Spieler, aber vor allem bei den Fans noch sehr präsent sein.

Durchwachsener Start Sowohl die Telekom Baskets Bonn als auch ALBA Berlin haben eine Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage vorzuweisen. Während die Gäste ihren Saisonauftakt gegen die Hamburg Towers deutlich mit 80:97 verloren, konnte das Team von Israel González einen 105:70-Erfolg gegen die EWE Baskets Oldenburg feiern. Ähnlich sah es bislang auch bei den Hausherren aus. Der Start in die neue Spielzeit ging 75:83 gegen RASTA Vechta verloren. Im zweiten Spiel bezwang man Syntainics MBC klar und deutlich mit 95:80 vor heimischen Publikum. Mit dem heutigen Gegner steht jedoch der Vizemeister in Bonn auf dem Parkett.