15. 27:25 Olinde schnappt sich einen Offensivrebound nach dem vergebenen Zweier von Thiemann. Olinde passt nach außen zu Brown, welcher den nächsten Dreier folgen lässt. Berlin ist wieder knapp vorne und Moors bietet seine Spieler zum Gespräch - Auszeit!

14. 24:25 Es geht nun Hin und Her! Auch Jonas Mattisseck drückt von Draußen ab und sackt seine ersten Punkte am Abend durch einen schwierigen Wurf ein.

13. 21:23 Fobbs trifft von Downtown für die Bonner Führung! Die Gäste sind nun richtig heiß und spielen munter auf. Berlin hat Mühe, dies zu matchen.

12. 19:17 War das der schnellste Block der BBL-Geschichte? Der langverletzte Olinde kommt zu seinem Debüt und blockt nach gefühlt zwei Sekunden den Korbleger von Fobbs blitzsauber weg.

12. 19:17 Glynn Watson ist super in der Partie! Gegen Jonas Mattisseck zieht Watson mutig in die Zone und trifft artistisch über Mattisseck aus der Mitteldistanz.

11. 17:14 Die Gäste starten direkt mit zwei schnellen Fouls von Watson und Flagg ins Viertel. Die vielen Fouls (9) könnten den Bonnern am Ende noch Probleme bereiten.

11. Beginn 2. Viertel

10. 17:15 Viertelfazit:

Ein sehr von Nervosität geprägtes erstes Viertel ist zu Ende. Berlin führt knapp mit 17:14 gegen Bonn. Beide Mannschaften brauchten viel Anlaufzeit, doch mit Laufe der Zeit nahm das Tempo zu. Berlin muss sich zu viele Ballverluste vorwerfen lassen (7:3), während Bonn noch an der Wurfquote aus dem Feld (6/15) arbeiten muss. Auffällig ist auch, dass die Albatrosse bereits siebenmal an der Linie standen, während die Rheinländer noch gar nicht dort waren.

10. Ende 1. Viertel

10. 13:12 Auch Berlins ehemaliger Cheftrainer Aito Garciá Reneses ist heute in der Halle und beobachtet das Geschehen auf dem Feld. Soeben beobachtet er einen Eins-gegen-null Korbleger von Watson.

9. 13:10 Einen Fobbs-Dreier kontert Delow auf der Gegenseite von Downtown. Das Tempo nimmt nun zu.

8. 10:7 Vier schnelle Pape-Punkte bringen die Baskets ran! Seine Punkte drei und vier erzielt er durch einen Wurf aus der Zone über Nikić.

7. 10:3 Doch auch die Albatrosse schaffen es noch nicht, einen richtigen Rhythmus aufzubauen. Auch durch unnötige Ballverluste, wie der von Malte Delow soeben. So bleibt es eng.

6. 10:3 Die Baskets aus Bonn müssen zusehen, dass sie langsam Zugriff zum Spiel bekommen. Aus dem Feld stehen die Gäste bei schlappen 1/7.

5. 8:3 Martin Hermannsson kassiert binnen fünf Sekunden zwei Fouls in Duellen gegen Harald Frey. Extrem bitter für den Aufbauspieler!

5. 7:3 Koumadje mit dem Dunk! Der Berliner Go-to-Guy Johannes Thiemann findet Riese Khalifa Koumadje unter dem Korb. Der stopft die Kugel über Fobbs durch den Ring und hängt dem Bonner dabei sogar noch ein Foul an. Bevor der Freiwurf jedoch ausgeführt wird, nimmt der Bonner Coach seine erste Auszeit.

4. 5:3 Brown trifft rechts aus der Zone aus der Halbdistanz mit Brett. Die Bonner bekommen in der Aktion keinen Zugriff aus die ALBA-Offensive.

4. 3:3 Bereits jetzt verzeichnen beide Teams drei bzw. zwei Ballverluste. So viel zum Thema Nervosität. Es ist also noch viel Luft nach oben in der Hauptstadt.

3. 3:3 Nun sind auch die Baskets auf der Anzeigetafel! Aus dem Einwurf von der Baseline findet Kennedy Harald Frey in der Ecke. Auch der verwandelt für drei Punkte zum Ausgleich.

2. 3:0 Auf beiden Seite ist ein sehr nervöser Beginn zu beobachten. Beide Offensiven kommen noch nicht wirklich ins Spiel.

1. 3:0 Die ersten Punkte am frühen Abend gehen an ALBA! Brown setzt Matt Thomas perfekt in Szene und der drückt direkt für den ersten erfolgreichen Dreier ab.

1. 0:0 Auf geht’s! Die BBL-Playoffs sind vor noch ausbaubarer Kulisse in Berlin eröffnet!

1. Spielbeginn

Ein Blick auf die Starting Fives der beiden Teams: die Hausherren starten mit Hermannsson, Thiemann, Brown, Thomas und Koumadje. Wichtig für Berlin: Forward Louis Olinde ist zurück im Kader. Aufgrund mehrerer Verletzungen verpasste der Deutsche mehr als die Hälfte aller BBL-Spiele in der Hauptrunde. Nun soll Olinde aber wieder fit sein. Auf der Gegenseite beginnen bei den Bonnern Frey, Flagg, Fobbs, Kirkwood und Kennedy.

Die Baskets aus Bonn schafften es nur über Umwege in die Playoffs. Als Tabellensiebter war es nötig, sich über die neu eingeführten Play-Ins für die Postseason zu qualifizieren. Dies gelang den Westdeutschen am Dienstag eindrucksvoll. Beim klaren Heimsieg gegen Ludwigsburg (90:69) ließ das Team von Roel Moors kaum etwas anbrennen. Somit stehen die Westfalen in diesem Jahr zum 23. Mal in den Playoffs. Mit der zweitbesten Offensive der Liga und Spielmacher Harald Frey rechnen sich die heutigen Gäste dennoch etwas in dieser Serie aus. Cheftrainer Moors vor dem Spiel: "Unsere Einstellung, der Glaube an uns und an unsere Fähigkeiten wird wahrscheinlich noch wichtiger sein als Taktik und Gameplan.”. Zudem sollen seine Spieler über 40 Minuten fokussiert sein, denn nur wenige Minuten reichten den Berlinern beim Spiel vor rund einer Woche, um den Sieg einzutüten.

Dass Berlin trotz XXL-Umbruch im Sommer die Hauptrunde auf Platz zwei beendete, war nicht selbstverständlich. In vielen Phasen der Saison waren die Leistungen sehr durchwachsen. So standen nach 34 Spielen 27 Siege und sieben Niederlage zu Buche. Ausrutscher wie gegen den MBC oder in Braunschweig dürfen ab sofort nicht mehr passieren, wenn nicht wieder frühzeitig Schluss sein soll in der Postseason. So wie im vergangenen Jahr, als gegen den späteren Meister Ulm bereits im Viertelfinale die Saison beendet war. Die drei Siegen zuletzt in Serie (unter anderem gegen den FC Bayern München) dürften jedoch für einen gewissen Rückenwind für die Albatrosse gesorgt haben. Ein Sieg zum Auftakt in die 39. Auflage der Playoffs ist heute umso wichtiger. Auch der deutsche Weltmeister Johannes Thiemann warnt vor Bonn: "Bonn hat sich zuletzt gleich zweimal dominant gegen Ludwigsburg durchgesetzt. (...) Sie spielen sehr physisch und treffen ihre Würfe hochprozentig. Deshalb müssen wir mit vollem Fokus in die Playoff-Serie reingehen und von Beginn an Präsenz zeigen.“.

Beide Spiele in der Regulären Saison gewann übrigens Berlin. Erst vor gut einer Woche gewannen die Albatrosse hier an Ort und Stelle deutlich mit 90:69. In Bonn hingegen ging es zu Jahresbeginn spannender zu: dort stand es nach den 40 Minuten 95:87 für die Blau-Gelben. Ob sich die Baskets heute für die klare Niederlage vom vorletzten Spieltag revanchieren können?

Die heißeste Zeit der BBL-Saison beginnt nun endlich! Zum Auftakt in die Postseason steigt zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder das Traditionsduell in den Playoffs zwischen Berlin und Bonn. Insgesamt sechsmal standen sich die beiden Team zwischen den Jahren 1997 und 2009 in den Playoffs gegenüber. Zwei Duelle waren Halbfinals, vier sogar Finals. In den Folgejahren gingen sich beide Teams dann mehr oder weniger aus dem Weg. Bis heute! So steigt gleich Spiel eins zwischen dem elffachen Deutschen Meister und dem Champions-League-Sieger von 2023. In gut 30 Minuten geht es los in der Hauptstadt.