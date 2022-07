Zehnkampf Niklas Kaul startet hellwach in zweiten Zehnkampf-Tag Stand: 24.07.2022 20:01 Uhr

Titelverteidiger Niklas Kaul hat zu Beginn des zweiten Zehnkampf-Tages seine Aufholjagd gestartet: Über 110 m Hürden lief er persönliche Bestleistung. Die Top-Favoriten waren aber noch schneller unterwegs. Bester DLV-Athlet ist weiter WM-Debütant Leo Neugebauer.

Der 24-jährige Mainzer Kaul hatte nach einem für ihn ordentlichen ersten Tag - mit 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 400 m - auf Rang 16 gelegen. Wichtiger noch: Er lag lediglich 17 Zähler hinter seiner Zwischenmarke vom Triumph 2019 in Doha. Nach 14,27 Sek. über 110 m Hürden hat er aktuell 5.087 Punkte auf dem Konto, das macht Platz 15 als Zwischenstand. Nach dem Aus von Olympiasieger Damian Warner aus Kanada, der sich in Führung liegend im 400-m-Lauf verletzte, sind derzeit noch 20 Athleten im Wettbewerb.

Owens-Delerme weiter an der Spitze

In Führung liegt weiter überraschend Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico (5.596) - er brauchte für die 110 m Hürden 13,88 Sekunden. Der Kanadier Pierce Lepage (5.488), der mit 13,78 die beste Hürdenzeit lief, ist Zweiter, Zach Ziemek aus den USA (5.384) folgt als Dritter. Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich kommt erfahrungsgemäß wie Kaul am zweiten Tag des Zehnkampfs besser zurecht. Nach dem Hürden-Sprint in Saisonbestzeit (13,92 Sek.) belegt er mit 5.357 Punkten weiter Platz fünf.

Bester Deutscher, als Elfter jetzt allerdings nicht mehr in den Top-Ten, ist bei seinem WM-Debüt Leo Neugebauer von der LG Leinfelden-Echterdingen (5.165). Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied, der den Wettbewerb angeschlagen absolviert, ist mit 5.085 Zählern auf Platz 15 notiert, Tim Nowak aus Ulm liegt am Ende des Feldes (4.849). Keiner der drei kam über 110 m Hürden in den Bereich seiner Bestzeit.

So geht es weiter im Zehnkampf

Siebte Disziplin der Zehnkämpfer ist der Diskuswurf, der aktuell in zwei Gruppen über die Bühne geht. Danach geht es zum Stabhochsprung (21.15/22.15 Uhr MESZ). Zum Abschluss stehen der Speerwurf (2.05/3.10 Uhr MESZ) sowie der Lauf über 1.500 m (4.20 Uhr MESZ) auf dem Programm