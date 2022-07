Start der Wettkämpfe in Eugene Aus für Hammerwerfer Schwandke nach der Qualifikation Stand: 15.07.2022 20:24 Uhr

Der erste Wettkampftag bei der Leichtathletik-WM in Eugene startet mit Qualifikationen und Vorläufen. Hammerwerfer Tristan Schwandke ist bereits ausgeschieden. Später fallen die ersten drei Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze - zumindest im Gehen auf jeden Fall mit deutscher Beteiligung. Der Überblick über das heutige Wettkampfgeschehen.

Im Gehen über 20 km bei den Frauen (ab 22.10 Uhr) und bei den Männern (ab 0.10 Uhr) werden am späten Abend beziehungsweise am frühen Morgen deutscher Zeit die ersten Medaillen in Eugene vergeben. Saskia Feige und Christopher Linke gehen an den Start.

Zum Abschluss des Wettkampftages (4.50 Uhr) geht es im Finale der 4x400-m-Mixed-Staffel um Medaillen - im Vorlauf (20.56 Uhr) geht auch das DLV-Quartett in der Besetzung Patrick Schneider, Corinna Schwab, Marvin Schlegel und Alica Schmidt an den Start.

Hammerwurf: Schwandke kommt nur auf 72,87 m

Die Uhrzeit in Eugene liegt neun Stunden hinter der Sommerzeit in Deutschland: Als die Wettkämpfe am Freitag (15.07.2022) um kurz nach 9 Uhr starteten, zeigten die Uhren hierzulande 18.05 Uhr. In der Hammerwurf-Qualifikation schaffte es Tristan Schwandke vom TV Hindelang mit seinem besten Versuch (72,87 m) und als insgesamt 22. nicht ins Finale der besten zwölf Werfer. Der 30 Jahre alte deutsche Vizemeister war kurzfristig für die WM nachnominiert worden und mit einer Saisonbestleistung von 75,25 m und einer Bestleistung von 76,71 m auch nur als Außenseiter in den Wettbewerb gegangen.

Bester Werfer in der Qualifikation war Titelverteidiger Pawel Fajdek aus Polen (80,09 m). Auch Olympiasieger Wojciech Nowicki (79,22) sowie sechs weitere Werfer übertrafen die geforderte Qualifikations-Weite von 77,50 m.

Hochsprung-Qualifikation der Männer mit zwei DLV-Athleten

In der Hochsprung-Qualifikation gehen am Abend mit Tobias Potye aus München und dem Leverkusener Mateusz Przybylko zwei Deutsche an den Start. Im Hammerwurf der Frauen (ab 21.05 Uhr) versucht Samantha Borutta von Eintracht Frankfurt einen der zwölf Final-Plätze zu erreichen.