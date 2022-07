Vierter WM-Wettkampftag Sportliches Siebenkampf-Drama für Weißenberg Stand: 18.07.2022 19:27 Uhr

Als Neunte nach dem ersten Siebenkampf-Tag startete Sophie Weißenberg in den zweiten Tag - und erlebte dann im Weitsprung einen sportlichen Super-GAU: drei ungültige Versuche. Jubel gab es im äthiopischen Team über Marathon-Gold Nummer zwei in Eugene. Die Ereignisse des vierten Wettkampftags im Überblick.

Siebenkampf: Weißenberg tritt im Weitsprung drei Mal über

Die 24 Jahre alte Siebekämpferin Sophie Weißenberg hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme viel Lehrgeld bezahlt. Zum Start in den zweiten Wettkampf-Tag unterliefen ihr am Montag (18.07.2022) im Weitsprung drei ungültige Versuche - für diesen "Salto Nullo" gibt es keine Punkte, eine gute Platzierung in Eugene ist für die Athletin von Bayer 04 Leverkusen außer Reichweite. Ob sie den Wettkampf mit dem Speerwurf und dem abschließenden 800-m-Lauf fortsetzt, ist noch unklar.

Marathon: Gebreslase holt nächstes Gold für Äthiopien

Etwa zehn Kilometer lang liefen im Marathon der Frauen Gotytom Gebreslase aus Äthiopien und die Kenianerin Judith Jeptum Korir dem Ziel gemeinsam entgegen - doch kurz vor Schluss setzte sich Gebreslase in einem sehr schnellen Rennen doch noch entscheidend ab. Die 27-Jährige gewann in WM-Rekordzeit (2:18:11) Gold - und das einen Tag nach dem Triumph ihres Landsmanns Tamirat Tola im Marathon der Männer. Korir sicherte sich Silber (2:18:20), Dritte wurde die in Kenia geborene Lonah Salpeter aus Israel (2:20:18).