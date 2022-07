Erste deutsche WM-Medaille DLV-Frauen sprinten in Eugene zu Bronze Stand: 24.07.2022 04:58 Uhr

Das deutsche Sprint-Quartett hat die erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-WM in Eugene gewonnen. Über die 4x100 m kam die DLV-Staffel mit 42,03 Sekunden auf Rang drei und holte beim Sieg der USA Bronze.

Sie jubelten, lagen sich in den Armen, verdrückten Tränen des Glücks und machten Selfies: Tatjana Pinto, Alexandra Burghardt, die wiedererstarkte Gina Lückenkemper und Rebekka Haase ließen sich feiern und feierten sich selbst für die Bronzemedaille, die sie nach einer starken Vorstellung in 42,03 Sekunden erkämpft hatten.

Gold ging in 41,14 Sekunden an die US-Frauen, die 0,04 Sekunden vor Jamaika um die 100-Meter-Weltmeisterin Shelly-Ann Fraser Pryce und 200-Meter-Weltmeisterin Shericka Jackson ins Ziel kamen. Zuletzt hatten die deutschen Sprinterinnen 2009 in Berlin ebenfalls WM-Bronze gewonnen.