Der neunte WM-Tag im Überblick Mihambo fliegt ohne Probleme ins Weitsprung-Finale

Topfavoritin Malaika Mihambo hat ohne Probleme das Weitsprung-Finale der Leichtathletik-WM erreicht. Im Zehnkampf tun sich die deutschen Athleten dagegen noch schwer. Über 100 m Hürden strauchelte die Titelverteidigerin. Die Ereignisse des neunten Wettkampftags in Eugene im Überblick.

Hochsprung Frauen Qualifikation: Mihambo spart Kräfte in der Qualifikation

"Ich bin sehr zufrieden. Alles im grünen Bereich" - Während ihr Trainer Uli Knapp im ZDF den kurzen Qualifikationsauftritt seines Schützlings kommentierte, packte Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz schon wieder ihre Sachen zusammen. Zwar hatte die amtierende Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin in ihrem ersten und einzigen Versuch das Brett nicht voll getroffen, sprang mit 6,84 m dennoch deutlich über die Qualifikationsweite (6,75 m). "Es läuft alles wie geplant. Ich fühle mich wohl und muss niemandem mehr etwas beweisen", sagte die 28-Jährige mit Blick aufs Finale in der Nacht zu Montag (2.50 Uhr MESZ/live im Ersten und bei sportschau.de).

Zehnkampf: DLV-Athleten tun sich noch schwer

Nach den ersten beiden Disziplinen des Zehnkampfs, den 100 m und dem Weitsprung, ist Titelverteidiger Niklas Kaul aus Mainz weit hinten in der Gesamtwertung. Allerdings kommen seine starken Disziplinen erst am zweiten Tag. Mit 11,22 Sek. über 100 m und 7,09 m im Weitsprung blieb er aber sowohl unter seinen Bestleistungen als auch unter den Leistungen beim WM-Wettkampf vor drei Jahren in Doha. Vorne liegt Olympiasieger Damian Warner aus Kanada, der französische Weltrekordler Kevin Mayer ist Sechster. Bester Deutscher ist als Neunter WM-Debütant Leo Neugebauer.

100 m Hürden Frauen Vorläufe: Titelverteidigerin Nia Ali scheidet aus

Über die 100 m Hürden wurden - in Abwesenheit von DLV-Sprinterinnen - die Halbfinal-Teilnehmerinnen gesucht. Nicht geschafft hat das überraschend die Titelverteidigerin Nia Ali aus den USA, die strauchelte und erst nach 19,73 Sek. (!) ins Ziel lief.

Beste, weil Schnellste in den Vorläufen war die Nigerianerin Tobi Amusan, die in 12,40 Sek. Afrikarekord lief. Mit Alia Armstrong aus den USA (12,48 Sek.), Olympiasiegerin Jasmine Camacho-Quinn aus Puerto Rico (12,52 Sek.), der Jamaikanerin Britany Anderson (12,59 Sek.) sowie Weltrekordlerin Kendra Harrison (12,60 Sek.) gaben sich auch die anderen verbliebenen Favoritinnen keine Blöße. Halbfinale (2.10 Uhr MESZ) und Finale (4.00 Uhr MESZ) finden in der Nacht zu Montag statt - und sind auch live im Ersten und bei sportschau.de zu sehen.

Sechs Finals in der Nacht zum Sonntag

In der kommenden Nacht - der vorletzten der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2022 in Eugene - stehen sechs Medaillen-Finals auf dem Programm. Los geht's um 3 Uhr MESZ mit dem Dreisprung der Männer, es folgen auf der Laufbahn die 800 m der Männer (3.10 Uhr MESZ) und die 5.000 m der Frauen (3.25 Uhr MESZ) - diese drei Entscheidungen fallen ohne deutsche Beteiligung.

Anders sieht das im Speerwurf-Finale der Männer (ab 3.35 Uhr MESZ) aus - Julian Weber könnte für die ersehnte erste deutsche Medaille bei dieser WM sorgen. Im Staffel-Finale über 4x100 m (4.30 Uhr MESZ) haben die deutschen Frauen Außenseiter-Chancen, das deutsche Männer-Quartett hat dagegen den Staffel-Endlauf (4.50 Uhr MESZ) nicht erreicht.