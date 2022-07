Bigfootgate in Eugene Diebstahl! Kopf von WM-Maskottchen geklaut Stand: 21.07.2022 00:59 Uhr

Ein Diebstahl hat am Dienstag die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene erschüttert. Maskottchen "Legend the Bigfoot" war kurzzeitig kopflos. Ein unerhörter Vorgang, der nun polizeilich verfolgt wird. Denn bei ihren Maskottchen verstehen die Amerikaner keinen Spaß.

Fred Kerley, Allyson Felix oder Shelly-Ann Fraser-Pryce? Klar, das sind herausragende Athleten, aber der heimliche Star der WM in Eugene ist zwei Meter groß, hat gelbes, zotteliges Fell und kommt reichlich frech daher. "Legend the Bigfoot" treibt seine Späßchen mit den Fans und Athleten, pöbelt auch mal herum, tanzt oder springt per Seemannsköpper in den Wassergraben der Hindernisläufer.

Kurzum: Er ist eine Rampensau, im Gewand eines ausgewachsenen Waldbewohners. Amerikaner lieben ihre Sport-Maskottchen, jedes Team hat eins, je skurriler und witziger, desto besser.

Bigfootgate im Hayward Field Stadium

Schon deswegen ist das, was sich am Dienstag im Hayward Field abgespielt hat, ein unerhörter Vorgang. Bigfootgate flog auf, nachdem in sozialen Medien Bilder und Videos auftauchten, in denen Menschen Späße mit dem gestohlenen Kopf trieben.

Ein akkreditierter Fotograf wurde "entfernt"

Das WM-Organisationskomitee war gelinde gesagt "not amused". "Wir können bestätigen, dass ein akkreditierter Fotograf in Zusammenhang mit der Untersuchung eines Diebstahls vom Hayward Field entfernt wurde", teilte eine Sprecherin auf Nachfrage mit. Es handele sich nun um eine Angelegenheit der Polizei und es gebe keinen weiteren Kommentar.

"Legend the Bigfoot" trieb übrigens am Dienstag trotzdem sein Unwesen im Stadion - die Organisatoren hatten einen Ersatzkopf parat.