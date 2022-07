Titelverteidigerin Chepngetich gibt auf Gebreslase macht Marathon-WM-Glück für Äthiopien perfekt Stand: 18.07.2022 17:38 Uhr

Die Marathon-Distanz war bei der Leichtathletik-WM in Eugene fest in der Hand der äthiopischen Läuferinnen und Läufer. Gotytom Gebreslase gewann am Montag das Rennen bei den Frauen, nachdem am Tag zuvor Tamirat Tola bei den Männern triumphiert hatte.

Die vorentscheidende Szene des Marathons ereignete sich kurz vor der "Halbzeit" - etwa bei Kilometer 20: Titelverteidigerin Ruth Chepngetich aus Kenia, die mit der besten Meldezeit zur WM gereist war und vom Start weg viel Führungsarbeit verrichtet hatte, gab das von Beginn an sehr schnelle Rennen überraschend vorzeitig auf. Sie litt unter Magenproblemen.

Die Topfavoritin machte mit ihrem Ausstieg den Weg frei für ihre Nachfolgerin auf dem WM-Thron - die allerdings kommt nicht wie von ihr gewünscht aus der eigenen Nation, sondern aus dem Läufer-Konkurrenzland Äthiopien.

Korir macht viel Führungsarbeit, gewinnt aber nur Silber

Auf den letzten rund elf Kilometern des Rennens lieferte sich Gotytom Gebreslase ein packendes Duell um WM-Gold mit Judith Jeptum Korir aus Kenia. Gebreslase hatte das bessere Ende für sich - in WM-Rekordzeit von 2:18:11 Stunden lief die 27-Jährige als Erste ins Ziel, nachdem Korir zuvor lange Zeit die Führungsarbeit geleistet hatte - und damit zwischenzeitlich sichtbar unzufrieden gewesen war. Korir freute sich am Ende aber auch über Silber (2:18:20), Platz drei ging an die gebürtige Kenianerin Lonah Salpeter aus Israel (2:20:18).

Gebreslases Landsmann Tamirat Tola hatte am Montag den Marathon der Männer ebenfalls in WM-Rekordzeit (2:05:36) für sich entschieden. Nur einmal zuvor waren Athleten aus derselben Nation beim WM-Marathon der Frauen und Männer erfolgreich gewesen: Die Kenianer Luke Kibet und Catherine Ndereba schafften das in Osaka 2007.

Keine deutsche Läuferin am Start

41 Läuferinnen waren bei kühlen elf Grad Celsius um 6.15 Uhr morgens - angestrahlt von einem schönen Sonnenaufgang - auf die 14-Kilometer-Rundkurs-Strecke gegangen. Nicht dabei war allerdings Olympiasiegerin Peres Jepchirchir aus Kenia, die wegen Hüftbeschwerden absagen musste. Auch aus Deutschland war keine Läuferin dabei: Laura Hottenrott hatte ihren Startplatz ebenfalls kurzfristig zurückgegeben.