Sechster WM-Tag Klosterhalfen bricht im Vorlauf ein Stand: 21.07.2022 03:55 Uhr

Die drei deutschen WM-Starterinnen über 5.000 m sind im Vorlauf ausgeschieden. Speerwerferin Annika Marie Fuchs erreichte das Finale. Der sechste Wettkampftag in Eugene im Überblick.

Speerwurf Frauen Qualifikation: Fuchs im Finale

Die deutsche Vizemeisterin Annika Marie Fuchs hat das Speerwurf-Finale erreicht. Mit ihrem besten Wurf auf 59,36 m blieb die Potsdamerin zwar deutlich unterhalb der geforderten Qualifikationsweite von 62,50 m, schaffte es als Neunte jedoch trotzdem unter die besten Zwölf für das Finale am Samstag (3.20 Uhr MESZ).

Die Athletinnen hatten bei der Vorausscheidung mit dem Rückenwind im Hayward Field zu kämpfen. Lediglich drei Starterinnen übertrafen die geforderte Qualifikationsweite, darunter auch Olympiasiegerin Liu Shiying (China), der mit 64,32 m die beste Weite des Tages gelang.

5.000 m Frauen: Vorlauf-Aus für Klosterhalfen

Sie kämpfte, sie quälte sich, doch auf den letzten drei Runden über 5.000 m "ging einfach gar nichts mehr". Für Konstanze Klosterhalfen ist der Traum von der Final-Teilnahme in der Nähe ihrer Wahl-Heimat Portland geplatzt. Die WM-Dritte von 2019 lief lange an Position drei vorne mit, brach dann aber in der Hitze von Eugene ein und kam in ihrem Vorlauf völlig entkräftet als Achte ins Ziel.

"Das war die härteste Runde, die ich je gelaufen bin", gestand "Koko", der im Sportschau-Interview die Tränen kamen. Erstmals in ihrer Karriere habe sie ans Aufgeben gedacht. In 15:17,78 Minuten wurde Klosterhalfen am Ende Gesamt-19. Knapp 17 Sekunden fehlten zum Weiterkommen. Mitte Juni in Oslo war sie 14:37,94 Minuten gelaufen. Danach hatte sie aber eine Corona-Infektion ausgebremst - möglicherweise auch der Grund für die Probleme in ihrem WM-Rennen.

Benfares erleidet Hitzekollaps

Die EM-Vierte Alina Reh zeigte als Zehnte (15:13,92) des zweiten Vorlaufs eine gute Leistung, schied aber ebenfalls aus. Sara Benfares aus Rehlingen als 18. im selben Rennen (16:34,23) brach im Ziel zusammen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Sie habe aufgrund der extrem hohen Temperaturen einen Hitzekollaps erlitten, es gehe ihr wieder den Umständen entsprechend gut, teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband etwas später mit.

400 m Hürden Frauen Halbfinale: McLaughlin ist bereit

Olympiasiegerin und Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin aus den USA trudelte im Halbfinale über 400 m Hürden ins Ziel, verbuchte aber in 52,17 Sekunden dennoch die schnellste Zeit der Zwischenläufe. Auch Europarekordlerin Femke Bol aus den Niederlanden, die in Tokio Bronze gewann, kam mit einer Topzeit (52,84) weiter. Die Titelverteidigerin und Olympia-Zweite Dalilah Muhammad (USA) erzielte in 53,28 Sekunden eine Saisonbestleistung. Es ist angerichtet für das Finale am Samstag (4.50 Uhr MESZ)!

Weltmeister Kerley verzichtet verletzt auf Staffel-Rennen

Für 100-m-Weltmeister Fred Kerley ist die WM frühzeitig beendet. Damit findet die 4x100-m-Staffel ohne ihn statt. Wie die US-Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf seinen Agenten berichtete, zog sich Kerley im Halbfinale über 200 m eine Verletzung am Oberschenkelmuskel zu. Die USA haben aber auch ohne den 27-Jährigen eines der nominell stärksten Teams für die Staffel.