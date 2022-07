Fünfter WM-Tag Frühes Aus für Krafzik über die Hürden Stand: 20.07.2022 03:23 Uhr

Vier Finals stehen heute bei der Leichtathletik-WM in Eugene auf dem Programm. Der fünfte Wettkampftag im Überblick.

400 m Hürden Frauen: Vorlauf-Aus für Krafzik

Carolina Krafzik hat über 400 m Hürden das Halbfinale um 15 Hundertstel verpasst. Die deutsche Meisterin, die in dieser Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wurde in ihrem Vorlauf in 56,24 Sekunden nur Fünfte und war bitter enttäuscht. Sie hatte wie bei Olympia in Tokio und bei der WM in Doha die Vorschlussrunde erreichen wollen.

Die große Favoritin Sydney McLaughlin aus den USA, die im Juni ihren eigenen Weltrekord auf 51,41 Sekunden verbessert hatte, nutzte ihr Rennen für eine intensive Joggingeinheit, gewann ihren Vorlauf aber dennoch locker in 53,95 Sekunden. Die schnellste Zeit verbuchte die niederländische Olympia-Dritte Femke Bol (53,90). Titelverteidigerin Dalilah Muhammad (USA) kam ebenfalls sicher weiter (54,45).

Finals ohne deutsche Beteiligung

Ohne deutsche Beteiligung gehen die vier Entscheidungen in der Nacht über die Bühne. Im Hochsprung der Frauen könnte Hallen-Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich Gold für das Team der Ukraine gewinnen.

Um den Titel geht es zudem bei den Männern im Diskuswurf, über 1.500 m und 400 m Hürden. Dort will Olympiasieger und Weltrekordler Karsten Warholm aus Norwegen zum dritten Mal Weltmeister werden, obwohl er in dieser Saison zunächst verletzt war.