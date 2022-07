110 m Hürden Holloway setzt Ausrufezeichen - Auch Allen im Finale Stand: 18.07.2022 02:40 Uhr

Der angehende Footballprofi Devon Allen ist mit der viertschnellsten Zeit ins 110-m-Hürden-Finale der Leichtathletik-WM eingezogen. Das Halbfinale zeigte aber deutlich: Gold geht nur über Titelverteidiger Grant Holloway.

Der Amerikaner gewann seinen Halbfinallauf mit Saisonbestleistung von 13,01 Sekunden. Am Limit lief der Olympiazweite von Tokio aber nicht. Ebenso wenig wie Devon Allen. Die 13,09 Sekunden des Amerikaners bedeuteten nur die viertschnellste Zeit. Um 4.30 Uhr (im Liveticker bei sportschau.de) geht es im Finale um Gold, Silber und Bronze.

Allen nur 0,04 Sekunden am Weltrekord vorbei

Mitte Juni hatte Allen, der nach der WM für den NFL-Club Philadelphia Eagles Football spielt, für einen Paukenschlag gesorgt. Beim Grand Prix in New York lief der 27-Jährige die drittbeste Zeit der Geschichte über die zehn Hürden: 12,84 Sekunden. Er verfehlte dabei den zehn Jahre alten Weltrekord seines Landsmanns Aries Merritt nur um 0,04 Sekunden. Holloway war überraschend chancenlos, will in Eugene aber Revanche nehmen.