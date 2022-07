Zweiter WM-Wettkampftag Gesa Krause ganz knapp im Hindernis-Finale - Meyer stürzt Stand: 17.07.2022 00:10 Uhr

Hindernisläuferin Gesa Krause hat nach langem Zittern das WM-Finale erreicht. Die deutsche Meisterin Lea Meyer stürzte spektakulär. Im 10.000-m-Finale gab es ein spannendes Finish - und im Hammerwurf einen polnischen Doppelerfolg. Der zweite Wettkampftag im Überblick.

3.000 m Hindernis: Krause glückselig, Meyer stürzt

Gesa Krause steht trotz schwieriger Saisonvorbereitung im WM-Finale über 3.000 m Hindernis am Mittwoch (20.07.2022). Bis es soweit war, musste die 29-Jährige aber lange zittern. In ihrem Vorlauf war die zweimalige Europameisterin in 9:21,02 Minuten Siebte geworden, ergatterte jedoch schließlich über die Zeitschnellsten-Regelung mit acht Hundertstelsekunden Vorsprung noch den letzten Finalplatz. "Manchmal muss man auch Glück haben und wissen, dass es sich lohnt, bis zum letzten Meter zu kämpfen", sagte Krause.

Die deutsche Meisterin Lea Meyer stürzte zu Beginn ihres Laufs spektakulär am Wassergraben. In 9:30,81 Minuten kämpfte sich die Kölnerin danach noch ins Ziel, verpasste das Finale aber deutlich.

Lea Meyer im ARD-Interview Als ich unten im Wasser drin war und mal die Augen aufgemacht habe, habe ich kurz gedacht: So, ist das Rückgrat noch ganz?

"Ich bin nicht genug aggressiv auf die Hürde zugelaufen. Das war doof und ärgerlich", so Meyer.

10.000 m: Äthiopierin Gidey gewinnt im Schlussspurt Gold

Die Äthiopierin Letesenbet Gidey gewann in Eugene die erste Lauf-Entscheidung. Im Finale über 10.000 m siegte die Weltrekordlerin in der Weltjahresbestleistung von 30:09,94 Minuten in einem packenden Foto-Finish vor Titelverteidigerin Hellen Obiri aus Kenia (30:10,02). Bronze ging an deren Landsfrau Margaret Kipkemboi (30:10,07). Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden (30:10,56) wurde Vierte. Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen wird nur über 5.000 m antreten. Daher war keine deutsche Athletin über die 25 Stadionrunden am Start.

Hammerwurf: Gold und Silber für Polen

Das Hammerwurf-Finale der Männer war eine Machtdemonstration der Favoriten aus Polen: Pawel Fajdek gewann mit Weltjahresbestleistung von 81,98 m zum fünften Mal in Folge WM-Gold - und schrieb damit Geschichte. Zweiter wurde Olympiasieger Wojciech Nowicki (81,03 m). Bronze ging an den Norweger Eivind Henriksen (80,87 m). Der deutsche Starter Tristan Schwandke war in der Qualifikation ausgeschieden.

Dreisprung: Eckhardt-Noack und Maduka unter 14 m

In der Dreisprung-Qualifikation verpassten die beiden deutschen Springerinnen das Finale der besten Zwölf deutlich: Neele Eckhardt-Noack (13,93 m) und Jessie Maduka (13,30 m) blieben klar unter der 14-m-Marke. Für die Teilnahme am Kampf um die Medaillen wären 14,27 m nötig gewesen.

110 m Hürden: Trabers Lauf "war leider gar nichts"

Im Hürdensprint blieb Gregor Traber im Vorlauf regelrecht "hängen". Nach dem Touchieren mehrerer Hürden kam der Tübinger nach 13,81 Sekunden als Siebter seines Rennens ins Ziel - das reichte nicht fürs Halbfinale. "Ich bin nicht gut reingekommen und wollte dann Gas geben. Ich war zwar schön aggressiv, aber das war leider gar nichts", sagte Traber im ZDF. Vorlaufschnellster war Titelverteidiger Grant Holladay aus den USA in 13,14 Sekunden.

Hochsprung: Kein Finalplatz für Marie-Laurence Jungfleisch

Auch die EM-Dritte Marie-Laurence Jungfleisch kam nicht weiter. Die 31-Jährige stellte mit übersprungenen 1,86 m zwar eine persönliche Saisonbestleistung auf, schaffte es aber als 21. klar nicht ins Hochsprung-Finale.

400 m Hürden: Warholm ohne Probleme

Norwegens Hürdenstar Karsten Warholm scheint trotz seiner Oberschenkelverletzung gerüstet für das Projekt Titelverteidigung. Der Olympiasieger und Weltrekordler gewann seinen Vorlauf mühelos und anscheinend fit in 49,34 Sekunden. Er nahm vor dem Ziel schon sichtbar Tempo raus. Das Halbfinale findet am Montag (18.07.2022/3 Uhr MESZ), das Finale am Mittwoch (20.07.2022/4.50 Uhr MESZ) statt.

Drei Entscheidungen in der Nacht zu Sonntag

In der Nacht zu Sonntag stehen noch drei weitere Entscheidungen an - alle ohne deutsche Beteiligung: Weitsprung der Männer, Kugelstoßen der Frauen und als Höhepunkt die 100 m der Männer.