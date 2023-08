Zweiter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Sonntag Stand: 19.08.2023 20:44 Uhr

Mit der Entscheidung über 20 km Gehen der Frauen geht es am Sonntag (20.08.2023) bei der Leichtathletik-WM in Budapest ganz früh los. Im weiteren Verlauf stehen fünf weitere Medaillenentscheidungen auf dem Programm - mit dem Finale über 100 m der Männer als absolutem Höhepunkt. Der zweite Wettkampftag im Überblick. Wir halten Sie im Ersten und in Livestreams sowie im Live-Ticker auf sportschau.de auf dem Laufenden.

20 km Gehen Frauen (Start: 7.15 Uhr)

Auch am Sonntag hat die Leichtathletik-WM in Budapest gleich etwas für Frühaufsteher-Fans zu bieten. Über 20 km Gehen bei den Frauen ertönt der Startschuss nur etwa eineinhalb Stunden nach Sonnenaufgang. Saskia Feige vom SC DHfK Leipzig verbesserte in diesem Jahr ihre Bestzeit auf 1:28:28 Std. In der Weltjahresbestenliste belegt die 26-Jährige damit Platz 14. Die Spanierin Maria Perez sowie die Geherinnen aus China dürften am Ende um Gold kämpfen.

Läuft Saskia Feige in Budapest noch einmal persönliche Bestzeit?

Diskuswurf Qualifikation Frauen (ab 9 Uhr)

Viele Medaillenchancen werden dem deutschen Team in Budapest nicht zugetraut - aber das DLV-Diskus-Trio hat das Zeug für Podestplatzierungen, das zeigen die bisherigen Leistungen in dieser Saison. Am Sonntag gilt es für Kristin Pudenz, Shanice Craft und Claudine Vita aber erst einmal darum, nicht in der Qualifikation fürs Finale am Dienstagabend (22.08.2023) zu stolpern. Favoritin auf Gold ist dann - wenn vorher auch für sie in der Qualifikation alles glatt geht - Valarie Allman aus den USA.

Mit 66,84 m belegt Kirsten Pudenz in der Weltjahresbestenliste Rang vier.

Siebenkampf (ab 9.50 Uhr)

Nach 100 m Hürden, Hochsprung, Kugelstoßen und 200 m Lauf am Samstag steht für die Siebenkämpferinnen am "Tag der Entscheidung" zunächst der Weitsprung an. Nach dem Speerwurf (12.00/13.05 Uhr) geht es in die lange Pause, bevor am Abend (18 Uhr) Aufstellung für den abschließenden 800 m Lauf genommen wird. Ob Sophie Weißenberg (Leverkusen) dann noch aussichtsreich im Rennen liegt, wird der Verlauf des Wettkampfs zeigen. Vanessa Grimm (Königstein) ist auch noch dabei, Carolin Schäfer (Frankfurt/Main) dagegen bereits ausgestiegen. Favoritin auf Gold dürfte in Abwesenheit der verletzt fehlenden Belgierin Nafissatou Thiam die Weltjahresbeste Anna Hall aus den USA sein.

Der größte Erfolg von Carolin Schäfer war die WM-Silbermedaille 2017.

100 m Vorläufe Frauen (ab 12.10 Uhr)

Spannung im Leichtathletik-WM-Stadion in Budapest ist aus deutscher Sicht zur Mittagszeit garantiert: Im Vorlauf über 100 m geht mit Gina Lückenkemper einer der DLV-Stars an den Start - und will den Einzug ins Halbfinale am Montagabend (21.08.2023) schaffen. Dasselbe gilt für Rebekka Haase.

Weitsprung Frauen (ab 16.55 Uhr)

Die erste Medaillenentscheidung in der Spät-Session am Sonntag fällt im Weitsprung der Frauen. Nach der verletzungsbedingten Absage von Weltmeisterin und Olympiasiegerin Malaika Mihambo aus Heidelberg ist klar, dass es eine neue Titelträgerin geben wird. Um den Sieg springen dürften die US-Amerikanerin Tara Davis-Woodhall, Larissa Iapichino aus Italien und die Jamaikanerin Ackelia Smith. Maryse Luzolo (Königstein) hat nach überstandener Qualifikation Chancen auf eine Top-8-Platzierung. Mikaelle Assani (Baden-Baden) verpasste in der Qualifikation den Sprung ins Finale.

Ackelia Smith aus Jamaika führt mit 7,08 m die Weltjahresbestenliste an.

Hammerwurf Männer (ab 17.50 Uhr)

Hammerwurf-Weltmeister Pawel Fajdek aus Polen befindet sich in diesem Jahr noch nicht in Topform, sodass seinem Landsmann Wojciech Nowicki die besseren Siegchancen in Budapest eingeräumt werden. Auch der Ukrainer Mychajlo Kochan und US-Werfer Rudy Winkler haben das Zeug für eine Podestplatzierung - alle vier kamen ohne Probleme ins Finale. Die beiden DLV-Werfer Merlin Hummel (Kulmbach) und Sören Klose (Frankfurt/Main) sind in der Weltjahresbestenliste nicht unter den Top-25 - für beide war in der Qualifikation bereits Endstation. Hummel brachte keinen gültigen Versuch zustande, Klose kam nur auf 72,23 m.

Eugene-Weltmeister Pawel Fajdek ist in Budapest nicht der Topfdavorit auf den Titel.

10.000 Männer (18.25 Uhr)

Wie bei den Frauen am ersten Wettkampftag, ist auch bei den Männern das Rennen über 10.000 m die erste Laufentscheidung bei der diesjährigen Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Für Titelverteidiger Joshua Cheptegei aus Uganda ist in diesem Jahr bisher keine Zeit notiert, der Äthiopier Berihu Aregawi führt die Jahresbestenliste in 26:5066 Min. an. Einen deutschen WM-Erfolg gab es über diese Distanz noch nie. Nils Voigt aus Münster will seine in diesem Jahr gelaufene persönliche Bestzeit (27:30,01 Min.) bei der WM gern unterbieten.

Im vergangenen Jahr gewann Joshua Cheptegei aus Uganda WM-Gold über 10.000 m.

100 m Männer (19.10 Uhr)

Wer ist in diesem Jahr der schnellste Mann der Welt? Nach den Halbfinals (16.35 Uhr) wird diese Frage zum Abschluss des zweiten WM-Tages von den acht Final-Teilnehmern beantwortet. Läuft Fred Kerley wie in Eugene als Erster ins Ziel? Können seine US-Teamollegen Christian Coleman und Noah Lyles ihn stoppen? Oder sorgen der britische Europarekordhalter Zharnel Hughes oder der Jamaikaner Oblique Seville für eine Überraschung? Knapp zehn Sekunden nach dem Startschuss wissen wir alle mehr. Julian Wagner aus Erfurt war im Vorlauf ausgeschieden.