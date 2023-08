Neunter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Sonntag Stand: 26.08.2023 23:02 Uhr

Am letzten Tag der Leichtathletik-WM stehen acht Entscheidungen an. Los geht's bereits früh mit dem Marathon der Männer, am Abend werden sieben weitere Goldmedaillen vergeben. Speerwerfer Julian Weber ist die deutsche Medaillenhoffnung. Der neunte Wettkampftag in Budapest im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Marathon Männer (7.00 Uhr)

Mit Haftom Welday und Johannes Motschmann gehen beim Marathon am frühen Morgen zwei DLV-Läufer an den Start. Die 84 Teilnehmer des Rennens werden auf den 42,195 Kilometern mit den hohen Temperaturen in Budapest zurechtkommen müssen. Weltrekordler Eliud Kipchoge aus Kenia und andere Stars der Läuferszene sind nicht dabei - sie bevorzugen die lukrativeren Stadtläufe wie etwa den Berlin-Marathon.

Hochsprung Frauen (20.00 Uhr)

Christina Honsel schaffte es in der Qualifikation mit 1,89 m knapp ins Finale. Dort will sie persönliche Bestleistung springen, die bislang bei 1,92 m liegt. Zu den Medaillenkandidatinnen zählt die Europameisterin Jaroslawa Mahutschich aus der Ukraine, die im vergangenen Jahr in Eugene Silber gewann.

Christina Honsel will im Hochsprung-Finale mit persönlicher Bestleistung überzeugen.

Speerwurf Männer (20.15 Uhr)

In der Speerwurf-Qualifikation lief es bei Europameister Julian Weber aus Mainz mit 82,39 m noch nicht rund. Der Dritte der Weltjahresbestenliste zählt dennoch zu den Medaillenkandidaten. Sein weitester Wurf in diesem Jahr landete bei 88,72 m. Der indische Olympiasieger Neeraj Chopra und der Weltjahresbeste Jakub Vadlejch aus Tschechien werden ebenfalls ein Wörtchen im Kampf um das Podest mitreden. Titelverteidiger Anderson Peters aus Grenada schaffte es nicht ins Finale.

5.000 m Männer (20.20 Uhr)

Holt sich Jakob Ingebrigtsen doch noch WM-Gold? Über 1.500 m hatte der Norwegen überraschend das Nachsehen. Läuft es so wie in Eugene? Bei der vergangenen WM war es für Ingebrigtsen über 1.500 m auch "nur" Silber, ehe er über 5.000 m dann Weltmeister wurde. Sam Parsons wird nicht dabei sein, der Deutsch-Amerikaner stürzte im Vorlauf und verpasste den WM-Endlauf.

Jacob Krop und Jakob Ingebrigtsen sind Anwärter auf den WM-Titel über 5.000 m.

800 m Frauen (20.45 Uhr)

Titelverteidigerin über 800 m ist Athing Mu aus den USA, sie ist in diesem Jahr aber noch nicht besonders schnell unterwegs gewesen. Das ist bei der Britin Keely Hodgkinson und Mary Moraa aus Kenia anders: Die Silber- und Bronzemedaillen-Gewinnerinnen von Eugene führen die Weltjahresbestenliste an. Christina Hering aus München schaffte es nicht in den Endlauf, sie schied im Halbfinale aus.

3.000 m Hindernis Frauen (21.05 Uhr)

In Abwesenheit der EM-Zweiten Lea Meyer und Gesa Krause, WM-Dritte 2015 und 2019, schaffte mit Olivia Gürth dennoch eine Deutsche den Einzug ins Finale. Wenn vorne die Post abgeht, wird die Deutsche wohl nicht mitahlten können. Die erst 19-jährige Kenianerin Jackline Chepkoech lief als Einzige in dieser Saison schon unter neun Minuten.

4x400 m Staffeln (21.37/21.50 Uhr)

Die deutschen Quartetts werden im Kampf um die Medaillen nicht dabei sein. Bei den Männern lieferte die USA (2:58,47 Minuten) in den Vorläufen die schnellste Zeit ab - vor Indien (2:59,05). Bei den Frauen leistete sich Titelverteidiger USA einen Wechselfehler und wurde disqualifiziert. Keine Probleme mit dem Finaleinzug hatten die Niederländerinnen um Topstar Femke Bol, Jamaikas Team lief in 3:22,74 Minuten die beste Zeit.