Neunter Tag bei der Leichtathletik-WM Ingebrigtsen verteidigt Titel über 5.000 m Stand: 27.08.2023 21:57 Uhr

Jakob Ingebrigtsen bei der Leichtathletik-WM in Budapest seinen Titel über 5000 m verteidigt, Julian Weber machte die medaillenlose WM für Deutschland unfreiwillig komplett, Olivia Gürth lief Olympia-Norm über 3000 m Hindernis. Der Überblick zum achten Tag der WM, die Sportschau berichtet auch im Live-Ticker.

5000 m - Ingebrigtsen holt zumindest einmal Gold

Ingebrigtsen gewann in 13:11,30 Minuten vor Vize-Europameister Mohamed Katir aus Spanien (13:11,14) und holte so zumindest einmal Gold. "Ich habe mich nicht sehr stark gefühlt, die letzten Tage waren schwierig" , sagte er im ZDF und fügte mit Blick auf seine Niederlage über 1500 m hinzu: "Ich war enttäuscht." Bronze ging an den Kenianer Jacob Krop (13:12,28).

Zuvor hatte Ingebrigtsen erneut den Triumph über die 1500-m-Distanz verpasst und damit eine Lücke in seiner Titelsammlung weiter offen gelassen. Beim Sieg des Briten Josh Kerr hatte sich Ingebrigtsen mit Silber begnügen müssen. Sam Parsons (Berlin), der einzige deutsche Starter über 5000 m, war im Vorlauf gestürzt und hatte den Einzug ins Finale verpasst.

3000 m Hindernis - Gürth schafft Olympia-Norm, Yavi gewinnt Gold

Olivia Gürth (Diez) erreichte bei ihrer überraschenden Teilnahme am Finale über 3000 m Hindernis den 14. Platz. Die U23-Europameisterin kam mit einer erneuten persönlichen Bestleistung von 9:20,08 Minuten ins Ziel und schaffte damit auch die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. "Dass ich nicht vorne mitlaufen würde, das wusste ich" , sagte Gürth im ZDF. "Mein heimliches Ziel war es die 9:23 zu unterbieten."

Gold sicherte sich Winfred Mutile Yavi (Bahrain) in 8:54,29 Minuten vor dem Kenia-Duo mit Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (8:58,98) und Faith Cherotich (9:00,69).

Speerwurf - Weber macht "Salto Nullo" für DLV-Team komplett

Julian Weber verpasste im Speerwurf als Vierter eine Medaille. Damit war auch die letzte Medaillenchance für das deutsche Team dahin, erstmals bei einer WM bleibt Deutschland damit ohne jede Podestplatzierung. Sogar die Britischen Jungferninseln waren damit bei der WM in Budapest erfolgreicher. "Ich hätte sehr gerne die Medaille geholt und ich weiß, dass ich das drauf hab. Aber es sollte heute nicht sein" , sagte Weber im ZDF. "Ich hätte technisch sauberer werfen müssen."

Der Europameister warf in Budapest 85,79 m. Damit trat am letzten Tag der Titelkämpfe der "Worst Case" für den Deutuschen Leichtathletikverband (DLV) ein. Lange hatte Weber auf Bronze-Kurs gelegen, doch dann zog der Tscheche Jakub Vadlejch (86,67) im fünften Versuch vorbei, der Deutsche konnte nicht mehr kontern. WM-Gold ging an Olympiasieger Neeraj Chopra (88,17/Indien), Silber sicherte sich Arshad Nadeem (87,82/Pakistan).

800 m - Gold für Mary Moraa nach stürmischem Finish

Über die 800 m der Frauen gewann Mary Moraa in 1:56.03 Minuten die Goldmedaille. Keely Hodgkinson aus Großbritannien lief in 1:56.34 Minuten auf den Silberrang, Athing Mu aus den USA gewann in 1:56.61 Minuten Bronze.

Moraa lieferte ein stürmisches Finish ab. Auf der Zielgeraden erwies sie sich als zu gut für die Favoritinnen Hodgkinson und Mu. Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Mu hatte das Tempo vorgegeben, erarbeitete sich aber keinen entscheidenden Vorsprung. Moraa schlug sie im Zielsprint, auch Hodgkinson zog noch vorbei.

4x400 m - USA souverän mit Vorsprung Weltmeister

Mit einem ordentlichen Vorsprung sicherten sich die USA Gold in der Staffel über 4x400 m. In 2:57,31 Minuten kam das US-Team ins Ziel. Quincy Hall und Vernon Norwood bauten einen frühen Vorsprung auf, bevor Justin Robinson diesen ausbaute und Schlussläufer Rai Benjamin fast nur noch eine Ehrenrunde laufen musste.

Frankreich holte Silber mit einem Landesrekord von 2:58,45 Minuten und holte so im vorletzten Wettkampf die erste Medaille. Großbritannien holte sich Bronze in 2:58,71 Minuten vor Jamaika.

Marathon - Kiplangat entthront Tola

Victor Kiplangat aus Uganda gewann schon am Morgen den Marathon. Die DLV-Läufer Haftom Welday (Hamburger Laufladen) und Johannes Motschmann (SCC Berlin) überzeugten mit für sie guten Platzierungen.

Silber sicherte sich im Zielspurt überraschend der in Äthiopien geborene Israeli Maru Teferi (2:09:12), für Leul Gebresilase blieb in 2:09:19 nur Platz drei. Titelverteidiger Tamirat Tola, der Weltmeister von Eugene, gab auf.