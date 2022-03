Ukrainerin Mahutschich Hallen-Weltmeisterin im Hochsprung

Die Olympia-Dritte Mahutschich überquerte in Belgrad 2,02 Meter und siegte vor der Australierin Nicola McDermott, die 2,00 Meter meisterte. Olympiasiegerin Marija Lassizkene aus Russland darf wegen der russischen Invasion in die Ukraine wie alle Athletinnen und Athleten des Landes nicht an der WM teilnehmen. Irina Geraschtschenko aus der Ukraine wurde mit 1,92 Metern Fünfte.

Mahutschich und Geraschtschenko gehören zum kleinen ukrainischen Aufgebot, das trotz des russischen Angriffs auf die Heimat in Belgrad am Start ist. Die Siegerin, die ihre Fingernägel in den Farben ihres Landes lackiert hatte, hüllte sich nach dem Erfolg in eine gelb-blaue Fahne und wurde vom ukrainischen Team gefeiert.

Jacobs krönt sich zum Sprint-Weltmeister

100-Meter-Olympiasieger Marcell Jacobs aus Italien ist nun auch 60-Meter-Weltmeister in der Halle. Jacobs siegte am Samstagabend in Belgrad in 6,41 Sekunden vor Titelverteidiger und 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman aus den USA. Der zeitgleiche Amerikaner lag am Ende nur hauchdünn hinter Jacobs. Auf Rang drei lief Marvin Bracy aus den USA in 6,44 Sekunden.

Coleman war wegen Verstößen gegen die Meldepflicht für Dopingkontrollen für anderthalb Jahre gesperrt und verpasste dadurch die Olympischen Spiele in Tokio im Vorjahr. Daher war das Duell mit Jacobs mit großer Spannung erwartet worden.