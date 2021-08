Rehabilitation für Nowak?

Nun, acht Wochen später, will sich der Ulmer Zehnkämpfer rehabilitieren. Am Wochenende stehen in Wesel die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften auf dem Program. Nowak geht bei den Zehnkämpfern als Topfavorit ins Rennen. Auch, weil die Olympiastarter Niklas Kaul und Kai Kazmirek nicht am Start sein werden. Beinahe traditionell starten die Top-Athleten des deutschen Mehrkampfes nicht bei den Deutschen Meisterschaften, weil sie Jahr für Jahr nach dem Saison-Höhepunkt ausgetragen werden. Und daher für die Top-Athleten keinen Sinn machen.

Nowak ist das dieses Mal egal, ihm wird der Wettkampf gerade recht kommen - auch wenn er immer noch mit mehreren kleinen Wehwehchen kämpft. Aber das ist ja bei Zehnkämpfern kein außergewöhnlicher Zustand.

Bollinger und Wolff kratzen an 8.000er Marke

Interessant wird sein, wie der Nachwuchs die Meisterschaften nutzen kann. Mit Marvin Bollinger und Jannis Wolff kratzen zwei Talente an der 8.000er Marke, die nach wie vor den Eintritt in die internationale Klasse markiert.

Bei den Siebenkämpferinnen ist die Lage ähnlich. Auch hier werden die beiden deutschen Olympia-Starterinnen Carolin Schäfer und Vanessa Grimm nicht am Start sein. Der Blick dürfte daher am ehesten zu den beiden Leverkusenerinnen Anna Maiwald und Mareike Arndt gehen, die sich ganz knapp nicht für Tokio hatten qualifizieren können.