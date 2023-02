Leichtathletik-EM Mihambo und Klosterhalfen führen DLV-Team in Istanbul an Stand: 28.02.2023 13:30 Uhr

Der nächste Höhepunkt in der Leichtathletik steht an: die Hallen-Europameisterschaften, die vom 2. bis 5. März in Istanbul ausgetragen werden.

Mit guten Aussichten auf eine Goldmedaille starten aus deutscher Sicht Weitspringerin Malaika Mihambo und Läuferin Konstanze Klosterhalfen. Aber auch weitere deutsche Athletinnen und Atleten dürfen sich Hoffnungen auf Edelmetall machen. Der DLV hat für Istanbul 15 Athletinnen und 17 Athleten nominiert, die in 18 Entscheidungen vertreten sein werden.

Um was geht es?

Fast 600 Athletinnen und Athleten haben insgesamt für die Hallen-EM gemeldet. In den Wettbewerben der Männer und Frauen werden insgesamt 26 Titel vergeben, 24 im Einzel und zwei in den Staffeln über 4x400 Meter. Ausgetragen werden die Meisterschaften in der Ataköy Athletics Arena, die 7.000 Zuschauern Platz bietet. Vor zwei Jahren wurden die Titelkämpfe in der polnischen Stadt Toruń ausgetragen.

Im Blickpunkt: 3.000-Meter-Lauf der Frauen

Die Meldeliste wird angeführt von zwei deutschen Läuferinnen, die somit die schnellsten Vorleistungen mitbringen: Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen) und Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen). Die Leverkusenerin gilt als Goldfavoritin. Bei ihrem Sieg bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund (8:34,89 Minuten) und beim Hallen-Meeting in Birmingham (8:35,14) hatte sie sich zuletzt an ihre nationale Bestmarke von 8:32,47 Minuten herangepirscht.

"Ich weiß, dass da noch etwas drinsteckt", sagt die 26 Jahre alte 5.000-Meter-Europameisterin mit Blick auf Istanbul. Die härteste Konkurrenz könnte aus dem eigenen Lager kommen: Hanna Klein (Stadtwerke Tübingen) hat zuletzt eine sehr gute Entwicklung genommen. Zweimal erreichte sie eine Weltklassezeit von 8:36 Minuten. Sollte ihr eine solche Topzeit erneut gelingen, läuft sie auf jeden Fall um die Medaillen mit.

Im Blickpunkt: Weitsprung der Frauen

Noch fehlt Malaika Mihambo ein Hallen-EM-Titel in ihrer umfangreichen Sammlung. Das soll sich nun in Istanbul ändern. Die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin geht als Goldfavoritin in die Sprunggrube. Mit 7,30 Metern bringt sie die beste Vorleistung aller Teilnehmerinnen mit. Aber die Titelvergabe wird kein Selbstläufer für das Aushängeschild der deutschen Leichtathletik.

Am ehesten können ihr wohl zwei Serbinnen den Titel streitig machen. Ivana Vuleta (Bestmarke: 7,24 Meter) hat Mihambo schon einmal EM-Gold weggeschnappt. Auch Milica Gardasevic will in die Phalanx der beiden Top-Springerinnen einbrechen. Ein spannender Wettkampf ist zu erwarten.

Wer sind die deutschen Medaillenhoffnungen bei den Männern?

Im Stabhochsprung der Männer ist nach dem Startverzicht von Weltrekordler Amandis Duplantis der Weg frei. Eine Chance, die sich Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre (beide TSV Bayer 04 Leverkusen) nicht entgehen lassen wollen. Blech kommt mit übersprungenen 5,82 Metern an den Bosporus. Lita Baehre holte sich im vergangenen Jahr den Vize-EM-Titel bei den Freiluftmeisterschaften und gehört damit auch zum Titelanwärter.

Drei Bronzemedaillen von drei aufeinander folgenden Hallen-Europameisterschaften hat Dreispringer Max Heß vom LAC Erdgas Chemnitz auf dem Konto. Setzt er in Istanbul den Medaillenreigen fort? Auch die deutschen Hochspringer können aufs Podium springen. Auf der Bahn haben über 1.500 Meter Amos Bartelsmeyer und Sam Parsons Medaillenambitionen, jedoch auch sehr starke Konkurrenz, allen voran der norwegische Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen.

Wer sind weitere deutschen Medaillenhoffnungen bei den Frauen?

Hinter Konstanze Klosterhalfen, Hanna Klein und Malaika Mihambo sind die Chancen bei den deutschen Frauen nicht mehr ganz so aussichtsreich, zumal Sprinterin Gina Lückenkemper auf einen Start verzichtet und sich lieber auf die Sommersaison konzentrieren will.

Sarah Gambetta vom SV Halle wird im Kugelstoßen und einer in dieser Saison erzielten Weite von 18,57 Metern an vierter Stelle der Meldeliste geführt. Wenn es gut läuft, ist sie sicher vorne mit dabei. Gleiches gilt für Hochspringerin Christina Honsel vom TV Wattenscheid, die eine Bestmarke von 1,98 Meter aufweisen kann. Die müsste sie aber wohl auf jeden Fall erreichen, um sich gegen starke Konkurrenz vor allem aus der Ukraine durchzusetzen.

Wer sind die internationalen Stars der EM?

Auch wenn Höhenjäger Amandis Duplantis abgesagt hat, befinden sich unter den Starterinnen und Startern zahlreiche internationale Stars der Leichtathletik. So ist Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich dabei und führt das Feld im Siebenkampf an. Die beiden Norweger Karsten Warholm (400 m) und Jakob Ingebrigtsen (beide Norwegen; 1.500/3.000 m) gehen auf ihren Laufdistanzen auf Rekordjagd.

Weitere vier Olympiasieger haben für Istanbul gemeldet. Das sind der Grieche Miltiadis Tentoglou (Weitsprung), Pedro Pablo Pichardo aus Portugal im Dreisprung und der Italiener Marcell Jacobs, der in Tokio über 100 Meter gewann und sich im Vorjahr den Hallen-WM-Titel über 60 Meter sicherte. Bei den Frauen darf man gespannt sein auf Siebenkampf-Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien, die unter dem Hallendach diesmal Gold im Fünfkampf holen will.

Wie wirkt sich die Erdbeben-Katastrophe auf dien Titelkämpfe aus?

Das schwere Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hat auch Auswirkungen auf die Europameisterschaft. So hat der europäische Verband European Athletics bereits angekündigt, dass das Rahmenprogramm der Titelkämpfe sehr viel spärlicher ausfallen soll als ursprünglich geplant. Auf große Werbeaktionen etwa verzichten die Veranstalter. Ferner wird ein Euro pro verkauftem Eintrittsticket den Erdbebenopfern zugute kommen.