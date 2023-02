Leichtathletik-DM Favoritin Honsel springt zum Hochsprung-Titel Stand: 19.02.2023 11:08 Uhr

Christina Honsel ist ihrer Favoritenrolle im Hochsprung gerecht geworden. Die Wattenscheiderin setzte sich in Dortmund gegen zwei Youngster durch.

Die 25-Jährige von der TV Wattenscheid sprang im zweiten Versuch über 1,88 Meter, was zum Titel reichte. Anschließend nur noch allein im Wettbewerb vertreten, ließ sie 1,92 Meter auflegen, die sie im dritten Versuch nur ganz knapp riss.

Mit einer Steigerung auf 1,98 Meter hatte Christina Honsel Anfang Februar in Weinheim für eines der Highlights der diesjährigen Hallensaison gesorgt. Mit der erst 17-jährigen Göring schickte sich allerdings das größte DLV-Talent im Hochsprung an, ihre erste DM-Medaille in der Frauenklasse zu gewinnen. Konstant hatte die Zweite der U18-EM in diesem Winter Höhen zwischen 1,86 Meter und 1,89 Meter übersprungen.

Diesmal reichte es für Göring zu 1,86 Metern. Sie scheiterte dreimal an den 1,88 Metern, wobei deutlich zu sehen war, dass diese Höhe für sie durchaus machbar ist.

Enatoh springt auf Rang drei

Auf Platz drei landete die junge Blessing Enatoh von der LG Nord Berlin. Die 20-Jährige überraschte mit einer übersprungenen Höhe von 1,83 Metern und scheiterte an den 1,86 Metern nur knapp. Frühzeitig ausgeschieden war bereits Titelverteidigerin Bianca Stichling. Die Athletin aus Leverkusen scheiterte bereits bei einer Höhe von 1,83 Metern.