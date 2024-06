EM-Siebenkampf Guter Weitsprung von Weißenberg - Grimm mit Zitterpartie Stand: 08.06.2024 13:35 Uhr

Sophie Weißenberg ist gut in den zweiten Tag des Siebenkampfes bei der Leichtathletik-EM in Rom gestartet. Für Vanessa Grimm wurde der Weitsprung zu einer Zitterpartie.

Weißenberg verbuchte in der fünften Teildisziplin im ersten Versuch 6,41 m und damit eine persönliche Bestleistung in einem Weitsprung bei einem Siebenkampf. In einem Einzelwettkampf hatte die Leverkusenerin in ihrer früheren Spezialdisziplin schon einmal 6,49 m erzielt.

Als Sechste liegt die WM-Siebte nun mit 4693 Punkten 181 Zähler hinter dem Bronzerang, eine Medaille ist damit wohl außer Reichweite. Am Vortag hatte sie vor allem im Hochsprung (1,71 m) wertvolle Punkte liegenlassen.

Vanessa Grimm vom Königsteiner LV zitterte sich nach zwei ungültigen Versuchen mit einem Sicherheitssprung auf 6,13 m und rangiert auf Platz 17.

Thiam vorn - Kälin mit Meisterschaftsrekord

In Führung liegt nach 6,59 m im Weitsprung weiterhin die belgische Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (4991), die auf Kurs Titelverteidigung steuert. Dahinter belegen ihre Landsfrau Noor Vidts (4914) sowie die Französin Auriana Lazraq-Khlass (4874) die weiteren Podestplätze.

Die Schweizerin Annik Kälin sorgte mit 6,84 m für einen Meisterschaftsrekord beim Weitsprung in einem EM-Siebenkampf und schob sich auf Rang vier vor (4842).

Weiter geht es am Abend mit dem Speerwurf (18.05 Uhr) und dem abschließenden 800-m-Rennen (21.47 Uhr).

Schäfer und Johnson-Thompson nicht mehr dabei

Carolin Schäfer hatte am Vortag den Wettkampf nach einem vollkommen verpatzten Kugelstoßen mit drei ungültigen Versuchen abgebrochen. "Das hätte jetzt hier keinen Sinn mehr gemacht, ich möchte schon gerne mit einem kompletten Siebenkampf in Richtung Paris gehen", sagte die Vize-Weltmeisterin von 2017 aus Frankfurt, die nun am 22. und 23. Juni beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen antreten will.

Auch die britische Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson trat zum abschließenden 200-m-Rennen des ersten Tages nicht mehr an.