Sportschau-Moderatorin bleibt Lea Wagner verlängert Vertrag mit der ARD Stand: 13.02.2025 13:00 Uhr

Sportschau-Moderatorin Lea Wagner macht weiter und verlängert ihren Vertrag mit der ARD um weitere vier Jahre.

Damit steht fest, dass sie weiterhin die Bundesliga-Sportschau und die Sportschau am Sonntag präsentieren wird. "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Traumberuf weiterhin als Teil der ARD-Familie ausüben darf. In den vergangenen Jahren konnte ich viel von meinen Kollegen lernen und kann es kaum erwarten, unseren Zuschauern möglichst viele sportliche Highlights zu präsentieren", erklärt die 30-Jährige.

Lea Wagner ist neben den regelmäßigen Sportschau-Sendungen, die sie im Wechsel mit Alexander Bommes und Esther Sedlaczek moderiert, auch bei Übertragungen von Livesport-Events in der ARD im Einsatz. Seit 2021 präsentiert sie gemeinsam mit Experte Sven Hannawald die Skisprung-Wettbewerbe im Ersten. Abseits des Wintersports war Lea Wagner bei den großen Fußball-Turnieren - wie der UEFA Euro 2024, der Frauen-WM 2023 oder der WM 2022 - im Einsatz und begleitete zuletzt die Olympischen Spiele in Paris. Bei verschiedenen Radsport-Übertragungen war sie als Moderatorin oder Host eines erfolgreichen Youtube-Formats dabei.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Lea ist vielseitig, redegewandt und hat ein unglaubliches Fachwissen, unabhängig davon, um welche Sportart und welches Thema es geht. Und egal, ob Jung, ob Alt - ihre sympathische und einnehmende Art spricht ein breites Publikum an. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir weiterhin in unseren Sport-Übertragungen auf sie zählen können."

Ihren nächsten Auftritt im Ersten und in der ARD Mediathek hat Lea Wagner direkt am kommenden Wochenende. Am Samstag, 15. Februar moderiert sie ab 18 Uhr die "Sportschau 3. Liga" und die "Sportschau Fußball-Bundesliga" sowie am Sonntag, 16. Februar die "Sportschau" ab 19:15 Uhr.