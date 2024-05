Weltmeisterschaft in Abu Dhabi Judoka Anna-Maria Wagner sichert sich zweiten WM-Titel Stand: 22.05.2024 18:27 Uhr

Judoka Anna-Maria Wagner ist zum zweiten Mal nach 2021 Weltmeisterin. In der Gewichtsklasse bis 78 kg besiegte die Sportsoldatin aus Ravensburg die Italienerin Alice Bellandi im Finale von Abu Dhabi im Golden Score.

Jubeln durfte sich nach dem Finale gleich doppelt: Mit dem Sieg sicherte sie sich auch im internen deutschen Duell mit der zweimaligen Europameisterin Alina Böhm das Olympiaticket für Paris.

Wagner, vor drei Jahren in Tokio Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, war als Dritte der olympischen Weltrangliste in die WM am Persischen Golf gegangen, Böhm als Fünfte - anders als bei der WM, welche die Qualifikationsphase abschließt, ist bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) nur eine Starterin pro Nation erlaubt.

Der Deutsche Judo-Bund hat nun zwei Medaillen in Abu Dhabi auf dem Konto, Mascha Ballhaus hatte am Sonntag in der Klasse bis 52 kg Bronze gewonnen. Am Donnerstag finden die letzten Einzel-Wettbewerbe statt, am Freitag geht es um Medaillen im Mixed-Team-Wettbewerb, der seit 2021 olympisch ist.