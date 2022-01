Mannheimer HC Deutscher Meister im Hallenhockey

Es ist der zweite Hallen-Titel der Männer in der Klubgeschichte des Mannheimer HC. Der Südzweite gewann am Sonntag (30.01.2022) in Düsseldorf das Finale gegen Berlin deutlich mit 9:3 (5:2).

Mannheim schnell deutlich in Führung

Je zweimal Justus Weigand (2./11. Minute) und Raphael Hartkopf (3./19.) sowie Paul Zmyslony (6.) hatten für eine 5:0-Führung gesorgt, ehe Berlin mit sechs Feldspielern ohne Torwart durch Tim Strüven (22.) und Jonas Gomoll (25.) verkürzte.