Hockey-Herren auch gegen Frankreich ohne Mühe

Die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi gewann am Dienstag (25.05.2021) in Hamburg gegen Frankreich mit 5:2 (3:1). Bereits am Montag hatten die DHB-Männer in der heißen Nominierungsphase den Test gegen Kanada mit 5:0 gewonnen. Am Donnerstag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Nordamerikanern (13 Uhr).

Rühr trifft zweimal

Timm Herzbruch erzielte den ersten Treffer (2. Minute), zudem trafen Christopher Rühr (22./60.), Florian Fuchs (23.) und Lukas Windfeder (45.). Am Ende des Lehrgangs am 28. Mai erfolgt die Nominierung des EM- und Olympiakaders.

Die EM findet vom 4. bis 13. Juni in Amsterdam statt. Die Sportschau überträgt die Spiele der Frauen und Männer.

sid/red | Stand: 25.05.2021, 19:12