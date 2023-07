Turnier in Mönchengladbach ARD und ZDF übertragen die Hockey-EM Stand: 26.07.2023 13:34 Uhr

ARD und ZDF übertragen die deutschen Spiele bei den EuroHockey Championships 2023, der ersten Hockey-EM in Deutschland seit zwölf Jahren.

Die EM der Damen und Herren läuft vom 18. bis zum 27. August - und die Partien der deutschen Nationalmannschaften werden in der Vorrunde und in einem möglichen Halbfinale im Livestream auf sportschau.de und sportstudio.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF gezeigt. Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese live im TV-Programm von ARD und ZDF zu sehen.

Balkausky ist optimistisch

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Schon bei der letzten Hockey-EM waren die deutschen Teams sehr gut in Form - beide sind nur knapp an der Goldmedaille gescheitert. Dass es in diesem Jahr eine EM zu Hause in Deutschland gibt, kommt den Mannschaften sicherlich entgegen. Wir freuen uns deshalb besonders, dass wir die Hockey-Damen in diesem Turnier live begleiten können, und vielleicht gibt es dann ja am 26. August ein Finale mit deutscher Beteiligung live im Ersten."

Deutschland schon früh gegen die Niederlande

In der Vorrunde bestreiten die deutsche Damen- und Herren-Nationalmannschaft jeweils drei Gruppenspiele. Die Damen treffen in Gruppe B auf England, Irland und Schottland. Weltmeister Deutschland trifft bei den Herren in Gruppe B auf Frankreich, die starken Niederländer und Wales.

In der Endphase der ProLeague 2022/23 im Frühjahr hatte das DHB-Team noch nicht ganz wieder die WM-Form von Januar, schloss die Serie aber mit Platz sechs ordentlich ab.

15 Weltmeister stehen im EM-Kader

Der Kader für das Turnier in Mönchengladbach ist auf jeden Fall noch voll vom WM-Triumph geprägt: Bundestrainer André Henning nominierte 15 von 18 Spieler,n die im Januar beim Titelgewinn in Indien dabei waren. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Mats Grambusch.

"Das wird ein ganz besonderes Event, denn es ist für alle in der Mannschaft das erste Heim-Turnier der Karriere", sagte Henning: "Ein halbes Jahr nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft nun nach dem nächsten Titel zu greifen, ist auf ganz vielen Ebenen eine riesige Herausforderung und auch eine besondere Chance, die uns alle motiviert."

Die Gruppenspiele des deutschen Damen-Teams sind im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek, die der deutschen Herren im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Die beiden Gruppenersten direkt im Halbfinale

Belegen die deutschen Teams nach den drei Gruppenspielen den ersten oder zweiten Platz in ihrer Gruppe, bedeutet dies die direkte Qualifikation für das Halbfinale. Ein Damen-Halbfinale mit Deutschland könnten die Fans am Donnerstag, 24. August 2023, ab 17 Uhr im Livestream auf sportschau.de und in der ARD Mediathek verfolgen. Bei der WM 2022 waren die deutschen Frauen starker Vierter geworden, im Spiel um Platz drei verloren sie unglücklich mit 1:2 gegen Australien.

Ein Herren-Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre am Freitag, 25. August 2023, ab 18.30 Uhr auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Finale mit deutscher Beteiligung im TV

Am Samstag, 26. August 2023, finden das Spiel um Platz 3 und das Finale der Damen statt. Sollte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg eines dieser beiden Spiele erreichen, überträgt die ARD das Spiel live im Hauptprogramm. Außerdem im Sport-Angebot des Ersten an dem Tag: die Leichtathletik-WM aus Budapest, die Kanu-WM in Duisburg und die dritte Etappe der Deutschland Tour.

Einen Tag später (Sonntag, 27.08.2023) haben die deutschen Hockey-Herren die Chance auf einen Platz im Hauptprogramm. Sollten sie das Finale erreichen, wird das Spiel ab 15 Uhr live im ZDF übertragen.