liveblog Handball-WM 2023 WM-News im Liveblog - Deutschland vor dem Auftakt gegen Katar Stand: 12.01.2023 14:39 Uhr

Am Freitag startet Deutschland gegen Katar in die Handball-WM. Alle News dazu erfahren Sie im Sportschau-Liveblog.

Die Handball-WM beginnt für Deutschland am Freitag um 18 Uhr mit dem Spiel gegen Asienmeister Katar im polnischen Kattowitz. Das ZDF überträgt die Partie im Fernsehen live. Bei sportschau.de können Sie das deutsche Spiel live und in ganzer Länge im Audiostream hören und auch im Live-Ticker verfolgen.

TV und Livestreams Die Handball-WM 2023 bei ARD und ZDF Bei ARD und ZDF gibt es im Wechsel die Spiele der deutschen Handballer live im Fernsehen oder im Internet im Livestream. Die Sendezeiten im Überblick.

14:35 Uhr

Deutsche Mannschaft hat große Lust auf die WM

Beim DHB-Team herrscht fast schon Euphorie vor dem WM-Start gegen Katar am Freitag. Darauf lassen etliche Äußerungen schließen. "Wir sind guter Dinge und haben große Lust auf das Turnier" , sagte Bundestrainer Alfred Gislason dem SID. Kapitän Johannes Golla ergänzte: "Es ist schön, dass es endlich losgeht. Wir wollen als Mannschaft den nächsten Schritt gehen und zeigen, dass wir sportlich eine unglaublich hohe Qualität haben." Und Paul Drux sprach nach der Ankunft davon, man sei "voller Vorfreude, die Stimmung ist sehr, sehr positiv. Wir können mit breiter Brust aufspielen."

14:14 Uhr

Heimspiel für DHB-Torhüter Wolff

Für Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff ist die WM-Auftaktpartie gegen Katar in Kattowitz ein Heimspiel. "Es fühlt sich an wie ein Heimturnier" , sagt der Hoffnungsträger und spricht von einem "tollen Gefühl. Wir spielen 120 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Ich habe es deutlich kürzer nach Kattowitz als nach Euskirchen." Wolff lebt seit 2019 in Polen und hütet beim Rekordmeister Kielce das Tor.

Andreas Wolff, Torhüter der deutschen Handball-Nationalmannschaft

13:56 Uhr

Kromer warnt vor Katar

Alles andere als gute WM-Erinnerungen an Katar hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Sowohl das WM-Viertelfinale 2015 als auch das WM-Achtelfinale 2017 gingen verloren. DHB-Sportvorstand Axel Kromer warnte deshalb vorsorglich davor, die katarische Mannschaft als Laufkundschaft zu betrachten.

13:15 Uhr

DHB-Team am Spielort angekommen

Deutschlands Handballer sind am Donnerstagmittag mit 45-minütiger Verspätung im WM-Spielort Kattowitz eingetroffen. Die DHB-Auswahl bezog nach dem Flug von Hannover ihr Hotel. Am späten Nachmittag steht das Abschlusstraining auf dem Programm. Weitere Vorrundengegner der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason sind neben Auftaktgegner Katar Serbien und Algerien.