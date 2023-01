liveblog Handball-WM 2023 News im Liveblog - Deutschland will Revanche gegen Norwegen Stand: 28.01.2023 15:49 Uhr

Deutschlands Handballer wollen morgen im Spiel um Platz fünf gegen Norwegen das Turnier mit einem Sieg abschließen und Revanche nehmen. Alle aktuellen News dazu im Liveblog.

Das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft um Platz fünf der Handball-WM gegen Norwegen gibt es morgen im Live-Ticker auf sportschau.de - das ZDF zeigt die Begegnung um 13 Uhr live im TV.

Reisechaos, keine Planungssicherheit und viele leere Plätze. Abseits des Sports hat die Handball-WM ordentlich Luft nach oben - kommentiert Sportschau-Reporter Robin Tillenburg.

In der Hauptrunde hatte das DHB-Team gegen Norwegen im letzten Spiel den Gruppensieg ausgespielt. Nach offensiv sehr guter erster Halbzeit ließ die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gegen den Favoriten am Ende in Sachen Abschluss nach und scheiterte oft am starken Torwart Torbjorn Bergerud.

Auch in den Partien danach gegen Frankreich und Ägypten brach die müde wirkende Mannschaft nach guter Leistung am Ende ein. Das soll diesmal anders laufen.

Nachdem die deutsche Mannschaft im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden war, holte sie gegen Ägypten im ersten Platzierungsspiel einen Zittersieg nach Verlängerung. Dadurch qualifizierte man sich für das Spiel um den fünften Platz gegen Norwegen. Ägypten spielt gegen Ungarn um den siebten Rang.

Handball-WM 2023 Deutschland mit Zittersieg gegen Ägypten Bei den Olympischen Spielen gab es noch eine bittere Niederlage gegen Ägypten - jetzt haben die deutschen Handballer mit einem erneut superstarken Torwart Andreas Wolff im Platzierungsspiel der WM erfolgreich Revanche genommen.