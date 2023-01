liveblog Handball-WM 2023 News im Liveblog - Deutschland vor Schüsselspiel gegen Niederlande Stand: 20.01.2023 14:38 Uhr

Deutschlands Handballer haben im zweiten Spiel der WM-Hauptrunde mit der Niederlande einen starken Gegner, aber auch die Chance aufs Viertelfinale.

Das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde der Handball-WM gegen die Niederlande übertragen wir morgen ab 20:30 Uhr live im Audiostream und im Live-Ticker auf sportschau.de. Das ZDF zeigt die Partie live im TV.

Die Niederländer sind in ihrer Offensive vor allem eins: Pfeilschnell. Mit Luc Steins, Dani Baijens und Kay Smits verfügt der frühere Weltklasse-Spieler Staffan Olsson als Trainer über drei herausragende Rückraumspieler, die den Deutschen mit ihrer Dynamik Probleme bereiten könnten.

