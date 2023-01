liveblog Handball-WM 2023 News im Liveblog - Deutschland vor dem Spiel gegen Argentinien Stand: 18.01.2023 09:30 Uhr

Deutschlands Handballer treffen im ersten Hauptrunden-Spiel der Handball-WM am Donnerstag auf Argentinien. Alle aktuellen News dazu im Liveblog.

Das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde der Handball-WM gegen Argentinien übertragen wir am Donnerstag ab 17.45 Uhr live im Ersten und auf sportschau.de.

15.01.2023 • 18:46 Uhr

Deutschland: Hauptrundenspiele live im TV

Die Spiele des deutschen Teams in der Hauptrunde werden live im TV übertragen: Am Donnerstag (17.45 bis 19.55 Uhr) überträgt die ARD die Begegnung gegen Argentinien. Am Samstag ist das ZDF an der Reihe (Anwurf 20.30 Uhr), am Montag wird das Spiel gegen Norwegen von 20.15 bis 22.15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

