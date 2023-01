liveblog Handball-WM 2023 News im Liveblog - Deutschland vor Spiel gegen Algerien Stand: 16.01.2023 16:46 Uhr

Deutschlands Handballer gehen als Gruppensieger in die Hauptrunde, gegen Algerien geht es morgen darum, im Rhythmus zu bleiben. Alle News dazu erfahren Sie im Liveblog.

Nach dem grandiosen Sieg gegen Serbien trifft Deutschlands Handball-Team bei der WM 2023 morgen (17.01.2023) auf Algerien. Das ZDF überträgt ab 17.45 Uhr. Auf Sportschau.de ist das Spiel im Audio-Livestream und im Live-Ticker zu verfolgen.

16:45 Uhr

Spielanteile dürften anders verteilt werden

Gegen Algerien wird Bundestrainer Alfred Gislason mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einigen Leistungsträgern wie Juri Knorr, der am Sportschau-Mikrofon gestand, dass ihn die 60 Minuten gegen Serbien doch arg geschlaucht hatten, eine Pause geben. Spieler wie Linksaußen Rune Dahmke oder Rückraumspieler Djibril M'Bengue haben bisher kaum oder gar nicht gespielt. Das dürfte sich ändern. "Es ist klar, dass du nicht mit sechs, sieben Leuten so ein Turnier durchrocken kannst. Wir brauchen alle", sagte Kapitän Johannes Golla.

16:00 Uhr

Algerien ist bereits ausgeschieden

Weil Katar im späten Spiel am Sonntagabend gegen Algerien gewann, sind die Nordafrikaner bereits ausgeschieden, auch wenn sie mit einem Sieg gegen den DHB nach Punkten noch mit Katar oder Serbien gleichziehen könnten. Die Algerier haben den direkten Vergleich gegen beide Mannschaften nämlich verloren.

15:10 Uhr

Deutschlands Gruppensieg ist eingetütet

Der direkte Vergleich ist auch der Grund, aus dem es rein sportlich für die Deutschen in diesem Spiel um nichts geht. Auch wenn die Mannschaft von Alfred Gislason verlieren sollte, bleibt sie durch die Siege über Katar und Serbien auf Rang eins und geht mit der maximalen Punkteausbeute von vier Zählern in die Hauptrunde.

15.01.2023 • 18:46 Uhr