THW Kiel: Gelingt in der Champions League die Trendwende?

Ein Punkt in Lemgo, ein weiteres Unentschieden in der Champions League gegen Szeged und schließlich am Sonntag eine Heimniederlage gegen "Angstgegner" Magdeburg - der THW Kiel ist zuletzt wettbewerbsübergreifend in drei Partien in Folge erfolglos geblieben. "Jetzt müssen wir zusammenstehen und weiter arbeiten, um diese Woche noch ein bisschen besser zu sein", fordert THW-Coach Filip Jicha.

Denn heute um 20.45 Uhr steht eine richtungsweisende Aufgabe in der Champions League an. Der nordmazedonische Meister Vardar Skopje liegt zwar nur auf Platz sechs, allerdings beträgt der Rückstand auf die "Zebras" lediglich zwei Zähler.