Kurz vor der Abreise des deutschen Teams zur EM in Ungarn und der Slowakei trifft man sich am Freitag (07.01.2022, 15.50 Uhr live in der ARD und auf sportschau.de) wieder. Spontan, könnte man sagen. Beide Nationen hatten eigentlich andere Pläne.

Corona führt die Teams zum Test-Duell

Die deutsche Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason wollte ihre letzten beiden Tests vor dem Kontinental-Turnier gegen Serbien bestreiten. Die nicht für die EM qualifizierten Schweizer wollten bei einem Turnier im eigenen Land gegen Montenegro, Portugal und die Ukraine ihren Leistungsstand überprüfen. Dann schlug bei den geplanten Gegnern das Coronavirus zu und so kommt es nun in Mannheim zum Treffen der Nachbarn.

Für beide ist die Partie eine Standortbestimmung, allerdings auf unterschiedlichem Niveau. Das Schweizer Team um Routinier Andy Schmid befindet sich im Neuaufbau. Für Trainer Michael Suter steht deshalb Grundsätzliches auf dem Plan. Das gilt im Prinzip auch für sein Gegenüber Gislason. Nur, dass bei der deutschen Mannschaft knapp eine Woche vor EM-Start gegen Belarus am 14. Januar mehr auf dem Spiel steht.

Vorbereitung mit vielen Unbekannten

Neun EM-Debütanten wollen möglichst auf Top-Niveau gebracht werden. "Es ist wichtig, dass sie jetzt die zwei Tests haben, bevor es um richtig viel geht, und dass sie ihre Nervosität in den Spielen gegen die Schweiz und Frankreich ablegen können", hofft Gislason.

Von Corona-Infektionen oder Verletzungen blieb seine Mannschaft bisher verschont - aber natürlich nicht von Schwankungen in der Vorbereitung: "Mal ist es überragend, mal bricht Chaos aus. Das ist ganz normal. Aber letztendlich wissen wir noch nicht, wo wir stehen." Jede Wettkampfsituation wird zum Formcheck.

Alle Spieler an Bord

Gegen die Schweiz kann Gislason auf alle 18 EM-Starter zurückgreifen. Danach wartet noch am Sonntag Olympiasieger Frankreich, bevor der DHB-Tross am Mittwoch Richtung Slowakei aufbricht, wo in Bratislava das EM-Auftaktmatch in Gruppe D ansteht (14.01.2022 live in der ARD und bei sportschau.de).

Die Stimmung im Team um Neu-Kapitän Johannes Golla scheint jedenfalls vor dem ersten Härtest gut zu sein. "Jeder Spieler, ob alt oder jung, ob neu oder schon länger dabei, hat Bock, für die Mannschaft alles zu geben", sagt Rechtsaußen Timo Kastening und verspricht: "Wir gehen da mit 100 Prozent rein, weil es die einzigen beiden Testspiele sind, die wir haben. Du willst deinen Platz ergattern, du willst spielen, du willst dem Trainer zeigen, dass du für das große Turnier gewappnet bist. So wird jeder Spieler von uns da rangehen."

