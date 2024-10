DHB gibt Spielorte bekannt Finalrunde der Handball-WM 2027 in Köln Stand: 28.10.2024 14:21 Uhr

Die Handball-WM 2027 wird an den Spielorten München, Kiel, Stuttgart, Magdeburg, Hannover und Köln ausgetragen. Die Finalrunde findet komplett in der Domstadt statt.

Dies gab der Deutsche Handballbund am Montag (28.10.2024) in einem Video auf dem X-Kanal der Nationalteams bekannt.

In der neuen Arena in München (Fassungsvermögen 11.000 Fans), in Stuttgart (6.200 Fans) sowie in der Heimarena des THW Kiel (10.250 Fans) sollen ausschließlich Spiele der Vorrunde stattfinden. In der Arena in Magdeburg mit 6.600 Plätzen sollen neben Vorrundenspielen auch Partien des President's Cup ausgetragen werden.

Finalspiele der Handball-WM 2020 in Köln

Die Hauptrundenspiele finden in Hannover (10.000 Plätze) und Köln (19.250 Plätze) statt. Die Finalrunde wird komplett im deutschen Handball-Tempel in der Domstadt gespielt.

Nach dem Wunsch des Deutschen Handball-Bundes (DHB) dann am besten auch mit dem deutschen Team. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason wird ihre Vorrundenpartien in München austragen. Im Falle der Qualifikation für die Hauptrundenspiele, ginge es dann für das DHB-Team bereits nach Köln.

Gislason lobt "deutsche Tugenden"

"Es gibt keine Nation, die das besser machen kann als Deutschland. Das wissen alle in der Welt", sagte Bundestrainer Gislason und lobte: " Deutsche Tugenden wie Planung sind kein Mythos. Das ist auf einem anderen Niveau als anderswo ."

" Gerade mit den Spielorten Kiel, Magdeburg, Hannover und Stuttgart adressieren wir die Fans der Handball-Bundesliga. München ist ein Standort mit großer Tradition und hat bei der WM 2019 und EM 2024 ein herausragendes Fan-Erlebnis geboten. Und Köln steht im Welthandball für sich ", begründete DHB-Vorstandschef Mark Schober die Auswahl der Spielorte und bekräftigte: " Wir haben den Anspruch, Handball in ganz Deutschland zu zeigen ."

Medienberichte zufolge hatten sich elf Städte um die Ausrichtung beworben. Darunter auch Mannheim, das aber ebenso nicht berücksichtigt wurde wie Berlin und Leipzig. Drei Bundesliga-Standorte, die die Anforderungen des Handball-Weltverbandes durchaus erfüllt hätten. Für die Vorrunde war eine Mindestkapazität von mindestens 6.000 Fans vorgesehen. Für Hauptrunde und Viertelfinale war eine Kapazität von mindestens 8.000 Fans vorgeschrieben, für das Finalwochenende sogar eine Arena für mindestens 15.000 Fans.

Die WM startet am 13. oder 14. Januar 2027. Das Finale steigt am 31. Januar. Der finale Spielplan befindet sich noch in Abstimmung mit der Internationalen Handball-Föderation. Die jeweils ersten Drei der acht Vorrundengruppen mit je vier Teams erreichen die Hauptrunde. Deutschland ist nach 1938, 1958, 1961, 1974, 1982, 2007 und 2019 zum achten Mal Gastgeber einer Männer-WM.