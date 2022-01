Handball | EM

Handball-EM: Verband verkürzt Corona-Quarantäne

Nach zahlreichen Coronafällen in den vergangenen Tagen hat die Europäische Handballföderation (EHF) die verpflichtende Quarantäne positiv getesteter Spieler für die Handball-EM in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) verkürzt.