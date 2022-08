Handball Kiel gewinnt rasanten Supercup gegen Magdeburg Stand: 31.08.2022 20:52 Uhr

Der THW Kiel hat in einem temporeichen Supercup den SC Magdeburg besiegt und den ersten Titel der Handball-Saison gewonnen.

Kiel gewann das Spiel in Düsseldorf vor 5.900 Zuschauern mit 36:33 (16:16). Magdeburg nahm als Deutscher Meister 2022 an dem Spiel teil, Kiel als Sieger des DHB-Pokals, den der THW im Finale gegen Magdeburg mit 28:21 gewonnen hatte. Nikola Bilyk war mit acht Toren bester Werfer bei Kiel, für Magdeburg traf Omar Ingi Magnussen sechsmal.

Kiel mit starkem Beginn, Magdeburg holt nach Roter Karte auf

Kiel begann deutlich stärker. Torwart Niklas Landin parierte zahlreiche Bälle, vorne trafen seine Mitspieler souverän, der THW führte mit 8:3 (11.). Im Anschluss nahm der SCM die erste Auszeit. Danach wurde der Deutsche Meister besser und verkürzte auf 11:13 (22.).

Kiels Neuverpflichtung Karl Wallinius musste dann mit Roter Karte vom Platz - Wallinius griff Gisli Kristjansson in den Wurfarm (23.). Kurz vor der Pause gelang Magdeburg der Ausgleich zum 14:14, mit einem 16:16 ging es in die Pause.

Rote Karte für Karl Erik Wallinius (r.) vom THW Kiel

Kiel bleibt in turbulenter Schlussphase Sieger

Nach der Pause ging das Spiel temporeich weiter. Tim Hornke fiel bei Magdeburg besonders auf, Steffen Weinhold riss bei Kiel das Spiel an sich. Der THW erspielte sich allmählich einen Vorteil und ging mit 27:24 in Führung (49.).

Magdeburg blieb dran, Magnus Saugstrup verkürzte auf ein Tor zum 27:28 (52.) und wenig später gelang Omar Ingi Magnusson der 29:29-Ausgleich (54.). Die Teams blieben in der Schlussphase bis zum 32:32 gleichauf. Vier Minuten vor dem Ende geriet Kiel in Unterzahl, ging aber durch Wienczek mit 33:32 in Führung (58.). Wieder komplett entschied Kiel dann das Spiel durch Steffen Weinhold (59.) mit 34:32.

Magdeburgs Matthias Musche (hinten) vor Torhüter Niklas Landin Jacobsen (THW Kiel)

Die letzten Hoffnungen der Magdeburger zerstörte Kiels Torwart Tomas Mrkva, als er einen Siebenmeter von Magnusson parierte (59.). Am Ende gewann Kiel mit 36:33.

Erstes Spiel in Deutschland unter neuen Regeln

Das Spiel unter der Leitung der beiden Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz war das erste größere, in dem die neuen Regeln galten. Der Handball-Weltverband IHF hatte im Mai grundlegende Änderungen an seinem Regelwerk vorgenommen. Sie betreffen vor allem das Zeitspiel, die Anwurfzone sowie Kopftreffer gegen Torhüter.

Bundesliga startet am Wochenende

In dieser Woche beginnt die Saison in der Bundesliga, am Donnerstag stehen die ersten vier Spiele an. Am Sonntag startet der SC Magdeburg zu Hause gegen den ASV Hamm-Westfalen (14 Uhr) in die Saison, der THW Kiel erwartet ebenfalls am Sonntag den TVB Stuttgart (16.05 Uhr).