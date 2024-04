Final Four im DHB-Pokal Flensburg schlägt Berlin im Spiel um Platz drei Stand: 14.04.2024 14:28 Uhr

Beim Final Four im DHB-Pokal haben sich im Spiel um Platz drei die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin durchgesetzt.

Die Norddeutschen mit DHB-Kapitän Johannes Golla bezwangen am Sonntag (14.04.2024) vor 19.750 Zuschauern in Köln Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin mit 31:28 (15:19). Durch den Erfolg steigt Flensburg in der kommenden Pokalsaison erst im Achtelfinale ein, zudem sicherte sich die Mannschaft ein Preisgeld in Höhe von 120.000 Euro. Flensburg hatte bereits im Vorjahr Platz drei belegt.

Flensburgs Simon Pytlick und Berlins Lasse Andersson waren mit jeweils sieben Toren die besten Werfer in einer intensiven Begegnung.

Ab 15.35 Uhr (live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de) trifft im Finale Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf den Außenseiter MT Melsungen. Für den SCM, der sich am Samstag mit 30:25 gegen die Füchse durchgesetzt hatte, geht es um den dritten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Gegner Melsungen, der Flensburg mit einem 33:28 ausgeschaltet hatte, ist bislang ohne jeglichen Titel.