Handball-Juwel Julian Köster - plötzlich im Rampenlicht

Als Julian Köster alle Interviewanfragen nach dem starken Spiel gegen Polen erfüllt hatte, trottete er durch die Katakomben der Bratislava-Arena zurück in die Mannschaftskabine. Da wartete die nächste Überraschung. Seine Teamkollegen hatten alle ihre Wasserflaschen geladen und begrüßten den "Man of the match" mit einer zünftigen Dusche.

Es war Ausdruck der Freude über den herausragenden Auftritt des jüngsten Spielers im Team, der mit seinen sechs Toren und seiner beherzten Spielweise den Weg zum so wichtigen Sieg der deutschen Mannschaft gegen die Polen ebnete. Immer wieder hatte Julian Köster vor allem in der zweiten Halbzeit die Lücke in der polnischen Abwehr gefunden und nagelte die Bälle mit Präzision und Wucht ins gegnerische Tor, dass es eine große Freude war zuzuschauen.

Unbekümmert mit spitzbübischem Grinsen

In den ersten beiden Vorrundenspielen gegen Belarus und Österreich hielt Trainer Alfred Gislason seinen Nachwuchsmann noch zurück und setzte ihn nur sporadisch ein. Nun gegen die Polen schlug die Stunde des schlaksigen Zweimeter-Mannes, natürlich auch bedingt durch die vielen Corona-Ausfälle im Team. Dabei fielen nicht nur seine blitzsauberen Tore auf, sein ganzes Auftreten war gezeichnet sowohl von Unbekümmertheit und Leichtigkeit, seine Tore garnierte Köster mit einem spitzbübischen Grinsen.