Handball-EM: Frankreich mit Kantersieg

Der Handball-Rekordweltmeister deklassierte am Samstagabend (15.01.2022) im ungarischen Szeged die Ukraine mit 36:23 (17:11) und darf guten Gewissens für die heiße Turnierphase planen.

Dylan Nahi war mit fünf Toren der erfolgreichste Werfer der Franzosen, die am vergangenen Sonntag ihre EM-Generalprobe gegen das deutsche Team überraschend verloren hatten (34:35). Zum Auftakt hatte sich Frankreich um seinen Topstar Nikola Karabatic in Gruppe C in einem hitzigen Duell 27:22 gegen Vize-Europameister Kroatien durchgesetzt.