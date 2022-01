Handball-EM: Ungarn schafft dringend nötigen Sieg

Co-Gastgeber Ungarn hat bei der Handball-EM den dringend benötigten ersten Sieg in Gruppe B eingefahren. Das Team von Trainer Istvan Gulyas gewann am Sonntagabend (16.01.2022) in Budapest dramatisch mit 31:30 (14:15) gegen Portugal und darf nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Niederlande (28:31) auf den Einzug in die Hauptrunde hoffen.