Rückraumspieler wird erneut Vater Nachwuchs erwartet: Kai Häfner fehlt dem deutschen Team Stand: 12.01.2024 19:07 Uhr

Kai Häfner könnte das zweite Gruppenspiel gegen Nordmazedonien verpassen. Der Rückraumspieler und seine Frau Saskia erwarten ihr zweites Kind.

Bevorstehende Vaterfreuden bei DHB-Star, Baby-Boost fürs deutsche EM-Team? Linkshänder Kai Häfner fehlt der deutschen Handball-Nationalmannschaft für unbestimmte Zeit, der Rückraumspieler vom TVB Stuttgart und seine Frau Saskia erwarten ihr zweites Kind.

Einsatz gegen Nordmazedonien fraglich

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitagabend am Rande des Trainings in Berlin mit. Häfners Einsatz im zweiten Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien am Sonntag (20.30 Uhr im Audiostream) ist damit fraglich.

"Wie alle Handballfans wünscht die gesamte Nationalmannschaft Familie Häfner das Beste und freut sich zu gegebener Zeit auf Kais Rückkehr", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Häfner nicht mit nach Berlin gereist

Häfner war bereits unmittelbar nach dem erfolgreichen EM-Auftakt gegen die Schweiz (27:14) in seine Heimat Schwäbisch Gmünd gereist. Wann der 34-Jährige wieder zum Team stößt, ist offen. Häfner gehört zu den Leistungsträgern in der DHB-Auswahl, im ersten Turnierspiel hatte der Europameister von 2016 zwei Mal getroffen.