Die Isländer besiegten in ihrem letzten Spiel in Hauptrundengruppe I in Budapest Montenegro mit 34:24 (17:8). Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg war mit elf Toren der erfolgreichste Schütze der Partie.

Franreich reicht ein Unentschieden

Rekordweltmeister Frankreich benötigt am Abend (20.30 Uhr im Liveticker auf sportschau.de) gegen die bereits für die Vorschlussrunde qualifizierten Dänen ein Unentschieden fürs Weiterkommen. Frankreich hatte am Samstag gegen Island mit 21:29 die höchste Niederlage seiner EM-Geschichte erlitten.