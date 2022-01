Spanien dreht die Partie

Zur Pause führte Dänemark mit einem Tor gegen den aktuellen Europameister (14:13). Doch in der Mitte des zweiten Spielabschnitts waren die Spanier konzentrierter als ihre Gegner und gingen erstmals in Führung. Besonders Hansen und auch die Außenspieler leisteten sich bei den Dänen ungewohnt viele Fehler.

Bester spanischer Werfer vor gut 7.000 Zuschauern in Budapest war Rechtsaußen Aleix Gomez Abello mit elf Treffern. Für die Dänen traf Topstar Mikkel Hansen (8 Tore) am häufigsten. Endspielgegner der Spanier, die in der Hauptrunde auch das deutsche Team bezwungen hatten (29:23), ist am Sonntag ab 18 Uhr der Sieger der Partie zwischen Olympiasieger Frankreich und Rekord-Europameister Schweden. Das zweite Halbfinale zeigt die Sportschau im Livestream ab 20.45 Uhr.

Norwegen sichert sich Rang fünf

Vor den Halbfinalspielen hatte Norwegen sich den fünften Platz gesichert. Das Team um den Kieler Sander Sagosen (8 Tore) besiegte Island am Freitagnachmittag nach Verlängerung mit 34:33 (27:27, 16:12) und schnappte sich damit ein Ticket für die Handball- WM , die im kommenden Jahr in Schweden und Polen stattfindet.

jo (mit sid) | Stand: 28.01.2022, 20:04