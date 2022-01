Die Spanier mühten sich am Dienstag (25.01.2022) im abschließenden Hauptrundenspiel vor 1.432 Zuschauern in Bratislava zu einem 28:27 (14:13) gegen Polen und qualifizierten sich damit zum sechsten Mal in Folge für die Medaillenspiele einer Handball-Europameisterschaft.

Torhüter Corrales rettet den Sieg