Handball-EM: Die deutschen Torhüter und ihre klare Rangfolge

Großen Anteil am EM-Sieg 2016

Die Erwartungen vor allem an Wolff sind hoch. 2016 hatte der gebürtige Euskirchener maßgeblichen Anteil am EM-Triumph. Damit hatte er die Latte sehr hoch gelegt. An diese Weltklasse-Leistungen konnte er in den Folgeturnieren und auch bei seinen Klubs THW Kiel und Vive Kielce nicht recht anknüpfen.

Wolff klatscht mit Teamkollegen ab.

Zu oft wollte sich der 30-Jährige nicht mit einer Nebenrolle zufriedengeben. Gislason hat in diesem Punkt einen Reifeprozess bei seinem Hünen ausgemacht. "Er hat sich damit abgefunden, dass er nicht in jedem Spiel anfangen muss. Das ist gut so ", sagt der Bundestrainer, der seiner Nummer eins derzeit eine sehr gute Form bescheinigt. Gerade rechtzeitig, lief es für Wolff zu Saisonbeginn doch überhaupt nicht. " Andi hatte bis Ende Oktober schon große Probleme in Kielce. Er hat nicht oft und auch nicht gut gespielt" , berichtet Gislason.

Keine großen Worte

Wolff will zu seinem Leistungsstand und seiner sportlichen Situation derzeit nichts sagen. Er übt sich schon seit Wochen in öffentlichem Schweigen, auch weil er sich in der Vergangenheit öfters mal den Mund verbrannt hat. Unterstützung bekommt er von den DHB-Verantwortlichen. " Uns soll es recht sein" , sagte DHB-Sportdirektor Axel Kromer, "wenn es seinen Leistungen dienlich ist."

Deutsches Torhütergespann: Andreas Wolff und Till Klimke (li.)

Dafür spricht sein Kompagnon Till Klimke. "Wir können sehr gut miteinander. Jeder gönnt dem anderen eine gute Leistung. Wir sind uns vom Ehrgeiz her sehr ähnlich. Aber auf Konkurrenzkampf hat keiner Lust, deshalb ist es sehr entspannt" , berichtet der 23-Jährige. Wie Wolff entstammt auch Klimke der angesehenen Wetzlarer Torwartschmiede um Ausbilder Jasmin Camdzic.

Als A-Jugendlicher trainierte Klimke sogar eine Zeitlang mit Wolff gemeinsam, als dieser noch in Wetzlar spielte. Jetzt wollen die beiden gemeinsam mit dem drittten im Bunde, Joel Birlehm, dazu beitragen, dass der deutschen Mannschaft eine gute Europameisterschaft gelingt.

Stand: 11.01.2022, 12:59