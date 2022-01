Favoriten bei der Handball-EM: Alte Bekannte und ein nicht mehr ganz so geheimer Geheimtipp

Spanien: Wieder viel Routine - aber ohne zwei Säulen

Spanien fährt zu einem großen Handball-Turnier und Raul Entrerrios ist nicht dabei? Eigentlich unvorstellbar. Doch der Rekordinternationale mit 294 Länderspielen erklärte nach dem Olympischen Turnier, das mit der Bronzemedaille endete, endgültig seinen Rücktritt vom Profihandball. Nun muss Trainer Jordi Ribeira schauen, wie er diese Lücke schließt. Der mittlerweile 40-jährige Entrerrios hatte schließlich einen großen Anteil an den beiden letzten EM-Titelgewinnen 2018 und 2020. Auch 2016 erreichte man das Finale, verlor allerdings gegen Deutschland.

Spaniens Joan Canellas Reixach jubelt nach einem Tor.

Ein personeller Schnitt war nach dem Entrerrios-Rücktritt erwartet worden, doch das Unterfangen EM-Triple gehen die Iberer doch wieder zu einem erheblichen Teil mit ihrer alten Garde an. Routiniers wie Joan Canellas (35 Jahre alt), Gedeon Guardiola (37), Eduardo Gurbindo (34) und Jorge Maqueda (33) sollen wieder für Erfolge sorgen. In Sachen Erfahrung macht den Spaniern jedenfalls kein anderes Team etwas vor. Besonders schmerzhaft aber: Alex Dujshebaev, im Angriff der Spieler für die ganz besonderen Momente, muss verletzt passen.

Norwegen: Ausgeruhter Sagosen soll es richten

Bei den vergangenen Großturnieren spielten die Norweger immer vorne mit, 2017 und 2019 wurden sie jeweils Vize-Weltmeister. 2020 bei der EM im eigenen Land sollte der ganz große Coup gelingen, es wurde dann "nur" die Bronzemedaille, auch weil Starspieler Sander Sagosen am Ende des Turniers etwas überspielt wirkte. Das soll nicht wieder passieren.

Die Norweger um Trainer Christian Berge haben sich vorgenommen, das Rückraum-Ass des THW Kiel in den Vorrundenbegegnungen nicht durchspielen zu lassen, damit er hintenraus noch zulegen kann. In der vermeintlich leichten Gruppe mit Russland, der Slowakei und Litauen sollte das möglich sein.

Norwegens Topmann Sander Sagosen

Mit einem Sagosen in Topform dürften die Skandinavier bei der Titelvergabe jedenfalls ein Wörtchen mitreden, zumal auch andere Norweger wie Sagosens Kieler Teamkollege Harald Reinkind internationale Spitzenklasse repräsentieren.

Ungarn: Starke WM und die Zuschauer im Rücken

Bei den letzten Großturnieren ließen die Ungarn schon aufhorchen. Mit Platz 5 bei der Weltmeisterschaft in Ägypten im vergangenen Jahr hatte niemand gerechnet. Schon ein Jahr zuvor bei der EM hatten die Magyaren für Aufsehen gesorgt, als man in der Vorrunde die hochgehandelten Teams aus Russland, Dänemark und Island hinter sich ließ und am Ende ein guter neunter Platz heraussprang.

Was ist nun im eigenen Land vor eigenen handball-verrückten Zuschauern in vollen Hallen möglich? Sicherlich eine Menge. Viel wird wohl davon abhängen, wie die Mannschaft mit dem Druck umgeht. Bei der EM vor zwei Jahren ging Ungarn als jüngstes Team an den Start. Diesmal schart sich um Torwart-Legende Roland Mikler, der sein 13. Großturnier spielt, eine Mannschaft, die im Schnitt immerhin knapp über 25 Jahre alt ist. "Wir gehen konsequent unseren Weg, doch von einer Zielvorgabe für die Heim-EM wollen wir nicht sprechen" , sagte Laszlo Nagy, der frühere Weltklasse-Spieler und jetztige Chefstratege der Nationalmannschaft.

Beim jüngsten Eurocup, dem Vier-Nationen-Turnier mit den bereits qualifizierten und gesetzten Teams, zeigten die Ungarn erneut ihr Können. Sie wurden Turniersieger mit nur einer Niederlage gegen Kroatien. Man darf auf alle Fälle gespannt sein auf diese Ungarn. Die Achse mit Routinier Mate Lekai als Spielmacher und Kreisläufer-Hüne Bence Banhidi dürfte auch der DHB-Auswahl noch in schmerzhafter Erinnerung sein: Beim 28:29 aus deutscher Sicht bei der WM konnte die Defensive von Alfred Gislason dieses Duo nie verteidigen.

Stand: 10.01.2022, 16:08