Handball-EM: Neue Corona-Fälle und Kritik an Hotelregeln

Hinzu kommen mögliche Einflüsse von außen, zuletzt wurde Kritik an den Bedingungen in ungarischen Hotels laut. "Wir waren alle fassungslos und sogar schockiert, als wir nicht maskierte Gäste sahen, und dass wir am selben Ort wie andere Gäste aßen." So äußerte sich der kürzlich genesene Karabatic laut der Sport-Tageszeitung "L'Équipe" am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz. Tags zuvor war die französische Delegation im ungarischen Szeged angekommen, wo sie ihre Vorrundenspiele bestreitet.

Dort trifft Frankreich unter anderem auf Serbien, dessen spanischer Trainer Toni Gerona via Twitter ebenfalls Kritik übte. "Chaotische Organisation bei der EM. Normale Gäste ohne Masken im selben Bereich mit den Teams, keine Tests für alle Teams, Verspätungen beim Test ..."

Das EHF-Hygienekonzept sieht eigentlich vor, dass den Teams in ihren Hotels eigene Bereiche ohne andere Gäste zur Verfügung stehen - auch ein eigener Essensraum. Der französische Handballverbands-Präsident Philippe Bana sagte laut "L'Équipe", die EHF habe einen Organisationsfehler eingeräumt, den sie schnell beseitigen wolle.

DHB-Team äußert sich zufrieden