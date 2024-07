Handball Einstweilige Verfügung - Fall Fuhr liegt auf Eis Stand: 18.07.2024 10:16 Uhr

Seit dem Frühjahr 2023 arbeitet eine vom Deutschen Handballbund eingesetzte unabhängige Aufarbeitungskommission die Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundesligatrainer André Fuhr auf.

Es geht um Machtmissbrauch und emotionale Gewalt. Nun musste das sechsköpfige Gremium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur seine Arbeit stoppen. Grund ist eine einstweilige Verfügung, Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet. Demnach wird der DHB Einspruch gegen die einstweilige Verfügung einlegen. Dies soll der Verband auch den Handballerinnen, die sich gegenüber der Kommission geäußert hatten, in einem Schreiben bereits mitgeteilt haben.

BVB und DHB beendeten die Zusammenarbeit

Mit ihrer fristlosen Kündigung bei Borussia Dortmund hatten die Nationalspielerinnen Mia Zschocke und Amelie Berger den Fall im September 2022 öffentlich gemacht und schwere Vorwürfe gegen Fuhr erhoben. In der Folge meldeten sich weitere Sportlerinnen, die nach eigenen Angaben psychisch unter Fuhrs Trainingsmethoden gelitten hatten. Sowohl der Bundesligist aus Dortmund als auch der DHB, wo der 53-Jährige als U20-Trainer arbeitete, beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit Fuhr.

Abschlussbericht war für Herbst vorgesehen

Der Deutsche Handballbund reagierte auf die Vorwürfe gegen Fuhr mit der Gründung einer Kommission, die sich aber nach wenigen Wochen bereits wieder auflöste. Im März 2023 teilte der Verband dann mit, eine neue Kommission solle den Sachverhalt binnen 18 Monaten aufklären. Bis zum Herbst dieses Jahres wollte die Expertengruppe ihren Abschlussbericht vorlegen. Nun kommt es zur Verzögerung.

Anhörung stand noch aus

Fuhr selbst hatte sich erst einmal öffentlich zu den Beschuldigungen geäußert. In einem Interview der "Sport Bild" kritisierte der frühere BVB-Coach im vergangenen September, dass ihm viele der gegen ihn erhobenen Vorwürfe nur durch die Berichterstattung in Medien bekannt seien. Die Kommission hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, dass Fuhr noch angehört werde. Ob dies inzwischen geschehen ist, ist nicht bekannt.

"Bezogen auf das, was ich gelesen habe, kann ich nur sagen: Es gibt Sachverhalte, die nicht stattgefunden haben. Es gibt Sachverhalte, die so nicht stattgefunden haben. Es gibt Sachverhalte, an die ich mich nicht in der geschilderten Form erinnern kann oder eine andere Erinnerung habe", sagte Fuhr im vorigen Jahr.