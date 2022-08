Handball DHB-Pokal: Topspiel zwischen Berlin und Flensburg Stand: 31.08.2022 22:19 Uhr

Bei der Auslosung der 2. Runde des DHB-Pokals ist echtes Tospiel gezogen worden: Die Füchse Berlin müssen zur SG Flensburg-Handewitt.

Speerwurf-Europameister Julian Weber loste am Mittwoch (31.08.2022) am Rande des Supercups in Düsseldorf die Spiele aus. Der Zweitliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam bekommt es mit Titelverteidiger THW Kiel zu tun.

Die Spiele im Überblick:

HSC Coburg - TV Großwallstadt

SG BBM Bietigheim - TV Hüttenberg

Eulen Ludwigshafen - SC Magdeburg

HC Empor Rostock - VfL Gummersbach

1. VfL Potsdam - THW Kiel

TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart

TuS Fürstenfeldbruck - HSV Hamburg

SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten

SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen

VfL Lübeck-Schwartau - TBV Lemgo Lippe

HC Erlangen - MT Melsungen

Dessau-Roßlauer HV - TuS N-Lübbecke

HC Elbflorenz Dresden - GWD Minden

TuS Vinnhorst - ASV Hamm-Westfalen

Bergischer HC - Frisch Auf! Göppingen

Die Spiele der zweiten Runde werden am 19. und 20. Oktober ausgetragen. Die Endrunde mit den besten vier Mannschaften findet dann am 15. und 16. April nächsten Jahres erstmals in Köln statt.