Frauen und Männer gemeinsam Titel-Doppelpack zum Saisonstart - FAQ zum Handball-Supercup Stand: 28.08.2024 12:00 Uhr

Die Saison 2024/25 in den Handball-Bundesligen startet am Samstag (31.08.2024) mit den ersten Titel in die neue Spielzeit. Erstmals gemeinsam: Der Supercup der Männer und Frauen wird in Düsseldorf zusammen ausgetragen.

Wer spielt gegen wen?

Beim Supercup spielt der deutsche Meister gegen den Pokalsieger der vergangenen Saison um den ersten Titel der neuen Spielzeit. Bei den Frauen treffen die Pokalsiegerinnen TUS Metzingen auf die deutschen Meisterinnen HB Ludwigsburg (ehemals SG BBM Bietigheim). Das Spiel wird um 15:30 Uhr angepfiffen.

Da der SC Magdeburg in der Saison 2023/24 sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft gewonnen hat, tritt bei den Männern das Team von Trainer Bennet Wiegert im Supercup gegen den Vizemeister Füchse Berlin an. Start ist um 18:30 Uhr.

Wer sind die Favoritinnen?

Bei den Frauen ist die HB Ludwigsburg, die erst seit dieser Saison unter diesem Namen läuft, in der Favoritinnenrolle. Sowohl im Spiel um den Supercup als auch für die Bundesligasaison. Die letzten drei Meistertitel gingen an die Mannschaft, die bisher als SG BBM Bietigheim auflief. Die Meisterschaft 2023/24 holte das Team von Trainer Jakob Vestergaard ohne ein einziges Spiel zu verlieren. In den letzten acht Jahren holten sie fünf deutsche Meistertitel, drei Pokalsiege, fünf Supercup-Siege und einen EHF European-League-Titel. Die Metzingerinnen hingegen konnten mit dem Pokalsieg in der vergangenen Saison ihren ersten großen Titel feiern.

Zur kommenden Saison hat sich die HB Ludwigsburg zudem mit acht neuen Spielerinnen verstärkt, darunter die beiden deutschen Nationalspielerinnen Mareike Thomaier und Viola Leuchter, sowie die schwedische Keeperin Johanna Bundsen. Ein Kader, der es sowohl den Supercup-Gegnerinnen TuS Metzingen als auch den übrigen Ligakonkurrentinnen schwer machen wird.

Wer sind die Favoriten?

Die Ausgangslage bei den Männern ist enger. Das Rennen um die Meisterschaft war 2023/24 lange offen, am Ende konnten sich die Magdeburger nach einer starken Saison und 29 Siegen in 33 Ligaspielen durchsetzen. Fünf Punkte trennten den Meister SCM vom Tabellenzweiten aus Berlin. Der SCM und die Füchse Berlin gehören auch in diesem Jahr wieder mit zum Favoritenkreis. Auf dem Papier sind die Magdeburger den Berlinern einen großen Schritt voraus. Deutscher Meister 2022 und 2024, Champions-League-Sieger 2023, DHB-Pokal 2024 - die Bilanz der letzten drei Jahre. Der letzte große Erfolg der Berliner: Der Gewinn des EHF-Pokals 2023.

In der vergangen Saison konnten der SCM und die Füchse gegeneinander jeweils einen Heimsieg verbuchen. Beide Kader sind gespickt mit international hochklassigen Spielern, wie Mathias Gidsel (Füchse Berlin) oder Gisli Kristjansson (SCM). Beide Klubs haben ihren Mannschaftskern behalten, sind eingespielt und haben ihre Abgänge durch Neuverpflichtungen kompensiert. Das Duell um den Supercup wird ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen bei den Magdeburgern

Wie geht es danach weiter?

Die Bundesliga der Frauen (HBF) startet am Mittwoch den 4. September mit der Partie HB Ludwigsburg gegen Frisch Auf Göppingen in die Liga-Runde. Einen Tag später, am Donnerstag den 5. September startet die Handball-Bundesliga-der Männer (HBL) mit drei Partien in den ersten Spieltag. Die Saison endet am 8. Juni 2025.

Wo kann man den Handball-Supercup verfolgen?

Beide Partien werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Das Spiel SC Magdeburg gegen Füchse Berlin könnt ihr außerdem im Sportschau-Liveticker verfolgen.